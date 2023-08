Krankenhausseelsorger in Heinsberg : „Das Schwierigste an dem Job ist nicht das viele Sterben!“

Christoph Klausener ist seit Anfang 2023 Krankenhausseelsorger im Heinsberger Krankenhaus. Foto: MHA/Benjamin Wirtz

Heinsberg In einem Krankenhaus entsteht mitunter viel Leid. Für die körperlichen Beschwerden sind die Ärzte da. Bei den inneren Problemen, den schwierigen Fragen, die aufkommen können, hilft der Krankenhausseelsorger. Ein Blick in dessen Arbeit.

Am Kerzenstock in der Krankenhauskapelle kann Christoph Klausener erkennen, wie viel Arbeit auf ihn wartet. Der 56-Jährige ist Krankenhausseelsorger im Heinsberger Krankenhaus. Jeden Morgen zu Beginn seines Dienstes blickt er in die Kapelle. Brennen dort viele Kerzen, haben viele Menschen Sorgen. Ist wenig angezündet worden, gibt es mitunter auch weniger Bedürfnis nach Gesprächen.

Seit Beginn des Jahres ist Klausener Seelsorger im Heinsberger Krankenhaus. „Meine Aufgabe ist alles, vom Small Talk bis zur Sterbebegleitung, und alles dazwischen“, sagt er. Er ist für Patienten und die Angehörigen da – aber nicht nur: „Ich bin Krankenhausseelsorger, nicht Krankenseelsorger.“ Darum sei er auch fürs Personal zuständig. Er sucht den Kontakt zu Pflegern und Ärzten, versucht mit Small Talk oder guten Worten bei ihnen zu sein.

Drei Dinge sind für einen Krankenhausseelsorger laut Klausener besonders wichtig: Sensibilität, Empathie und Authentizität.

Sensibilität

Ein Mann kommt mit einem Freund nach einem Unfall ins Krankenhaus. Er überlebte, der Freund nicht. Nun muss die Frau ihrem Gatten die Nachricht überbringen. Die Angehörigen einer Patientin, die nach einer Operation nicht mehr aufgewacht ist, müssen entscheiden, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt werden sollen. Ein sterbenskranker Mann, der jede weitere Behandlung ablehnt und seine Familie informieren möchte. Alles Situationen, in denen der Krankenhausseelsorger um Unterstützung gebeten wird.

Es mag kein Patentrezept dafür geben, was gesagt werden muss, um einem Patienten oder Angehörigen zu helfen. Aber es gibt Regeln, was man nicht sagen sollte: zum Beispiel Vergleiche mit anderen Patienten. Sätze wie „Dem Herrn auf Zimmer 105 geht es aber viel schlechter“ sollte man tunlichst unterlassen, sagt Christoph Klausener. Denn es geht schließlich um das Leidempfinden des Gesprächspartners. „Da ist Sensibilität wichtig“, sagt der 56-Jährige.

Doch wie schafft Klausener all das Leid, das er täglich sieht, zu verkraften? „Ich versuche, möglichst wenig mit nach Hause zu nehmen“, sagt er. Doch nicht immer gelinge das. Als er beispielsweise am ersten Tag nach einem langen Urlaub mit einem jungen Unfallopfer im Teenageralter konfrontiert wurde, hat ihn das noch lange bewegt. Darum müsse er auch sensibel sich selbst gegenüber sein. „Wenn etwas nicht geht, dann geht es nicht“, sagt der Seelsorger. Manchmal muss er darauf hören, was er braucht. Wenn er etwa ein besonders schwieriges Gespräch führen musste, besucht er beispielsweise als Nächstes ein Kind, mit dem er spielt, weil ihm das in dem Moment guttut.

Privat musste Klausener mehrmals unerwartete Todesfälle erfahren. Als er 15 Jahre alt war, starb ein guter Freund bei einem Unfall. Es war einer der Auslöser dafür, dass er sich für die Seelsorge entschied. „Ich wollte in dem Bereich gerne arbeiten und habe gesehen, es gibt da Not“, sagt er. Klausener hat in Bonn Theologie studiert und dort den Schwerpunkt Seelsorge gewählt. Nach seinem Abschluss hat er einen Kurs zum Krankenhausseelsorger belegt und am Johanniter-Krankenhaus und in der Uniklinik in Bonn gearbeitet.

Empathie

Bei der Seelsorge geht es nicht darum, mit dem Patienten zu leiden, sondern ihn in seinem Leid zu begleiten. „Ich kann das Leiden eigentlich nicht lindern, ich kann nur dabei sein“, sagt Klausener. Etwa mit Gesprächen. Oft aber auch mit Schweigen. „Wenn Gespräche nötig sind, wird gesprochen. Wenn Schweigen nötig ist, wird geschwiegen. Das Schweigen ist schwieriger, aber auch intimer.“

Der Glaube des Patienten – ob Christ, Muslim oder Nichtgläubiger – spielt für Klausener keine Rolle. Für manche Patienten hingegen ist es relevant, dass der Seelsorger zur katholischen Kirche gehört. Es kommt vor, wenn auch selten, dass seine Dienste abgelehnt werden. „Ich spüre manchmal eine Distanz“, sagt Klausener – das könne daran liegen, dass der Patient denkt, es müsse ernst um ihn stehen, wenn ein Seelsorger kommt. Oder auch daran, dass die katholische Kirche momentan keinen guten Ruf hat. Mancher habe auch Angst, Klausener wolle missionieren. „Ich missioniere nicht. Ich begleite“, stellt Klausener klar. Er gehe nicht als Katholik zu den Patienten, sondern als Mensch. „Doch ich dränge mich niemandem auf.“

Bei den Gesprächen gehe es um ganz elementare Dinge. Häufige Themen der Patienten sind Schuld, die sie sich wegen Ereignissen in ihrem Leben geben, die Angst vor der Ungewissheit im Tod und der Sinn in dem Geschehenen. Alles Fragen, auf die auch Klausener keine Antworten parat hat. „Die Probleme und auch die Lösungen sind im Patienten“, erklärt Klausener. „Der Seelsorger holt sie nur heraus.“

Authentizität

Obwohl Christoph Klausener so viel Begegnung mit Leid und Tod hat, habe ihn das noch nicht abgestumpft, sagt der Seelsorger. Immer noch könne es passieren, dass ihm bei Gesprächen mit Patienten die Tränen kommen. Und das sei auch in Ordnung, da es authentisch sei. „Wenn ich nicht ich selbst bin und mich verstelle, bin ich nicht glaubwürdig“, sagt er. Er werde oft gefragt, wie er diese Arbeit machen könne. „Ich glaube, ich kann sie machen, weil ich weiß, dass ich einmal in einer vergleichbaren Situation sein werde. Und dann möchte ich auch nicht allein sein.“

Einer seiner Lieblingsorte im Krankenhaus ist eine Ecke, von der aus man zwei Stationen im Blick haben kann: auf der einen Seite die Intensivstation, auf der es viele Sterbefälle gibt; auf der anderen Seite den Kreißsaal, in dem das neue Leben beginnt. Hier liegen Trauer und Freude direkt nebeneinander. Geburt und Tod, der Kreislauf des Lebens.