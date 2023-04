Gastronomie in Erkelenz : Das „Kadir“ bietet Streetfood auf Türkisch

Im Kadir, das Platz für 16 Personen bietet, serviert Abdulkadir Karadöl türkisches Streetfood. Foto: Nicola Gottfroh

Erkelenz Weit weg von Döner und Pommes bietet Abdulkadir Karadöl in seinem neuen Restaurant in Erkelenz klassisches türkisches Streetfood an. Mit seiner orientalischen Baguetterie „Kadir“ erfüllt er sich einen Traum.

„Toast Mahlzeit“, das wünscht Abdulkadir Karadöl seinen Gästen jedes Mal, wenn er auf einer Schiefertafel in seiner neuen orientalischen Baguetterie „Kadir“ in Erkelenz einen seiner Classic Turkish Toasts serviert. Weit weg von Döner und Pommes bietet er in seinem Restaurant an der Anton-Raky-Allee 2 dennoch klassisches türkisches Streetfood an, das, so betont er, in Deutschland noch ziemlich unbekannt ist. „Wenn man in der Türkei in der Stadt unterwegs ist, bekommt man überall Türkischen Toast, so wie in Deutschland Pommes und Pizza. Diese Snacks gehören einfach dazu, wenn ich zu Besuch in der türkischen Heimat bin. Das hat mir hier gefehlt – und ich wollte diese Marktlücke zumindest in Erkelenz schließen“, sagt der 26-Jährige. Von Erkelenz aus soll der Turkish Toast seinen Siegeszug in Deutschland antreten und mit etwas Glück eines Tages bekannter und beliebter sein als der Döner, lacht Karadöl.

Auch wenn er sein Restaurant als orientalische Baguetterie bezeichnet und Türkischer Toast auf der Karte steht, ist sein Streetfood weder mit dem französischen Baguette, noch mit dem American Toast zu vergleichen. „Wir stellen unsere Brote als klassische türkische Toasts her.“ Weiche Sesambrote werden dabei gefüllt mit Menemen, einem türkischen Omelette mit Eiern, Tomaten und Paprika, oder der Knoblauchwurst Sucuk, Tomaten, Hirtenkäse oder dem, das sich der Kunde als Extra wählt. Karadöls besondere Zutat ist die hausgemachte Tomatenpaste, die jedem Toast den perfekten Pfiff verleihen soll. Zuletzt wird das Brot mit Käse belegt und in einem Kontaktgrill, mit ordentlich Butter bestrichen, gegrillt. Am Ende kommt ein türkischer Toast heraus, der eher an das Panini als an das bekannte Sandwich oder belegte Baguette erinnert. Neben den Toast bietet Karadöl auch noch Simit-Toasts, also jene Sesamkringel, die auch bei uns seit einiger Zeit die Bäckereien erobern, Eierpfannen und ganze Frühstücksmenüs an.

Im Kadir, das Platz für 16 Personen und ein modernes Ambiente bietet, das in keiner Weise an den Orient und 1001 Nacht, sondern vielmehr an eine urbane Kaffeebar erinnert, bereitet der 26-Jährige die Speisen in einer offenen Küche zu. „Die Gäste dürfen gerne einen Blick in die Küche werfen“, sagt er.

Der Vater eines Sohnes und einer erst zwei Monate alten Tochter, der seine Brötchen, beziehungsweise Toasts, bislang als Elektriker verdient hat, hat sich mit dem Restaurant einen Lebenstraum erfüllt – und als Neuling nichts dem Zufall überlassen. Ein Jahr probierte er nach Feierabend verschiedenste Rezepte für Tomatenpaste, Omelette oder Thunfischpaste aus.

Zuschauen erwünscht: Der 26-jährige Gastronom bereitet die Speisen in einer offenen Küche zu. Foto: Nicola Gottfroh

„In meinem Kopf stand der Beschluss, mich selbstständig zu machen, bereits fest“, sagt Karadöl. Auch wenn viele Freunde und Verwandte ihm davon abrieten, aus einem gut bezahlten Job in die riskantere Selbstständigkeit als Gastronom zu wechseln, ließ er sich nicht beirren. Als er dann in Erkelenz zufällig das freie Ladenlokal gesehen hat – jenes, in dem zuvor der Trend-Donutladen „Royal Donuts“ beheimatet war, der sich aber wie viele andere Filialen der Kette nicht lange hatte halten können – fackelte er nicht lange, besprach sich mit seiner Ehefrau, die ihm den Rücken stärkte und machte Nägel mit Köpfen. „Mit unseren täglich frisch zubereiteten Speisen, die wir selbst gerne essen, und türkischer Gasfreundschaft, wollen wir unseren Gästen ein Stück Türkei nach Erkelenz bringen. Für Karadöl liegen die Geschäftsräume in Bahnhofsnähe am Zugang zur Innenstadt in direkter Nähe zum Amtsgericht und der Volksbank optimal, um gerade in der Mittagszeit hungrigen Angestellten die Toast-Mahlzeit zu servieren.

Brotlose Kunst scheint seine Idee, das Turkish Toast in die Region zu bringen, nicht zu sein. „Es läuft sehr gut, besser als geschnitten Brot“, sagt Karadöl, der nach seinen ersten sechs Wochen als Gastronom schon Expansionspläne schmiedet. „Ich würde gerne noch einen weiteren Laden aufmachen – gerne in einem Oberzentrum, um das Streetfood in die große Stadt zu bringen“, sagt er.