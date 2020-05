Kostenpflichtiger Inhalt: Kein kühlendes Nass : Das Freibad Kirchhoven bleibt in dieser Saison geschlossen

Das Freibad in Kirchhoven wird in dieser Saison nicht mehr geöffnet. Das hat der Vereinsvorstand einstimmig beschlossen.Stattdessen werden Sanierungsarbeiten vorgenommen. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg-Kirchhoven Das Freibad in Kirchhoven wird in dieser Saison nicht mehr öffnen. Der Vorstand des Fördervereins Freibad Kirchhoven hat dies in seiner Vorstandssitzung am Samstag einstimmig beschlossen.