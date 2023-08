Haus Hohenbusch : Electrisize 2023 lockt wieder Tausende Festivalgänger

Das Electrisize-Festival lockt erneut rund 40.000 Besucherinnen und Besucher auf Haus Hohenbusch. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Erkelenz Drei Tage lang befindet sich Erkelenz wieder im Ausnahmezustand. Trotz gestiegener Preise und mäßigem Wetter lockt das Electrisize-Festival erneut rund 40.000 Menschen.

Glück im Unglück: Nachdem zahlreiche Festivals beinah im Schlamm versunken sind, ist das Electrisize bei hochsommerlichen Temperaturen an den Start gegangen. Bei strahlendem Sonnenschein strömten bereits am frühen Freitagnachmittag die ersten Besucherinnen und Besucher auf das Festivalgelände. Mit dabei hatten sie nicht nur ausgefallene Partyoutfits, sondern auch beste Feierlaune. Nachdem der perfekte Platz zum Campen gefunden ist, füllten sich die Reihen vor den fünf Bühnen schnell. Und dann geht die Party erst richtig los.

Auf den fünf verschiedenen Bühnen erwartete die Festivalgänger Musik von rund 120 nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstler. Darunter auch das DJ- und Produzentenduo Younotus, das vor wenigen Wochen noch auf dem großen Tomorrowland-Festival in Belgien aufgelegt hat. „Wir kommen immer wieder gern zum Electrisize, das Festival ist einfach ein Stück Heimat“, sagt Tobias Philippsen, der mit Gregor Sahm am Freitag auf der Hauptbühne aufgetreten ist. Auch wenn die zwei Künstler längst auf weit größeren Bühnen standen, schätzen sie das Ambiente auf Haus Hohenbusch sehr. „Das Electrisize ist ein sehr herzliches und persönliches Festival, und die Menschen sind hier immer gut drauf“, betonen Philippsen und Sahm.

Info Token sollen Müllberge reduzieren Wo Menschen zum Feiern aufeinandertreffen, entsteht aus Erfahrung immer viel Müll. Um die Abfallmenge zu reduzieren, setzen die Veranstalter des Electrisize auf sogenannte Eco-Token. Mit dem System sollen die Trinkbecher auf dem Festival richtig entsorgt werden. Alle Besucher erhalten beim Einlass einen Eco-Token in Form eines Kunststoffchips. Um ein neues Getränk kaufen zu können, muss erst dieser Chip zusammen mit einem leeren Becher vorgelegt werden. Ist der Eco-Token verloren gegangen, muss ein halbes Volt – das entspricht zwei Euro – noch einmal nachgezahlt werden. So stellen die Veranstalter sicher, dass alle Becher wieder zur Wiederaufbereitung zurückgebracht und größere Müllberge vermieden werden.

4500 bearbeitete Instagram Nachrichten und mehr als 150 Bauzaunbanner: Trotz der verregneten Aufbauphase haben sich die Veranstalter erneut kräftig ins Zeug gelegt. „Wir haben hier zwar ein Gelände, das nicht so viel zulässt, aber trotzdem haben wir in diesem Jahr wieder einiges geändert“, sagt Raphael Meyersieck, Geschäftsführer der Electrisize-Macher „Kulturgarten“. Neben den aufwendig gestalteten Bühnen, die Jahr für Jahr passend zum Ambiente der einzelnen Themenwelten designt werden, gab es bei der diesjährigen Ausgabe wieder einige Neuheiten. Erstmalig konnten Camperinnen und Camper auf dem Gelände beispielsweise in einem 24 Stunden geöffneten und begehbaren Supermarkt einkaufen.

Im Biergarten neben der „Tapuya“-Bühne kam Oktoberfest-Atmosphäre auf. Am Freitag gab es dort einen Fassanstich, der von der nächsten Veranstaltung der Electrisize-Macher gesponsort wurde: die Hückelhovener Wiesn, die am 29. und 30. September stattfinden. Außerdem wurde der Infopunkt ausgebaut. Hier können die Besucherinnen und Besucher nicht nur verlorengegangene Gegenstände abgeben, sondern auch Wasserflaschen auffüllen, sich mich Sonnenschutz eincremen sowie vorbestellte Token für das neue Pfandsystem abholen.

Während die Corona-Pandemie bei den Besucherinnen und Besucher längst vergessen scheint, macht sich die nächste Krise, die Inflation, an der einen oder anderem Ecke bemerkbar. „Die Ticketpreise sind leicht gestiegen, schätzungsweise fast 20 Euro, aber wir haben bewusst den Sonntag als sehr günstigen Tag behalten. Das Tagesticket kostet nur 39 Euro“, sagt Raphael Meyersieck und fügt hinzu: „Damit haben wir ein Angebot für diejenigen, die vielleicht etwas einkommensschwächer sind, damit sie trotzdem am Festival teilhaben können.“

In der Schlussphase des Vorverkaufs sei das Sonntagticket besonders beliebt gewesen. Von den letzten 300 gekauften Karten seien mindestens 100 Tickets für den Sonntag dabei gewesen. „Es gibt aber natürlich auch immer die Möglichkeit, das Ticket am Anfang des Vorverkaufs günstig zu kaufen. Schließlich geben diejenigen, die sich früh entscheiden, dem Veranstalter auch ein Stück weit Planungssicherheit“, betont Meyersieck.

Die Preise für Essen und Getränke sind auf dem Festivalgelände relativ stabil geblieben. „Auf der Essensmeile haben wir fast schon eine Deflation. Das liegt aber einfach daran, dass letztes Jahr unserer Meinung nach der externe Essensanbieter zu hohe Preise verlangt hat, und da haben wir in dieses Jahr einfach nochmal stärker darauf geschaut“, sagt der Geschäftsführer. Zum Teil seien die Preise also etwas gesunken. Eine Portion Fritten kostet allerdings, genau wie im Vorjahr, eineinhalb Token. Dies entspricht einem Preis von sechs Euro. Genauso teuer ist diesmal auch ein Pizzastück und damit ganze vier Euro günstiger als im letzten Jahr.

Dennoch bleiben die Preise auf dem Electrisize, wie bei anderen Festivals oder Großevents auch, recht hoch. Aus diesem Grund hat sich Alexander im Vorfeld bestens eingedeckt. Vom Bierproviant über Grillfleisch bis hin zu einer umfangreichen Kleidungsausstattung hat der 21-Jährige nahezu alles, was ein richtiger Festivalgänger braucht, in seinem Campingzelt. „Die Preise auf dem Festivalgelände sind mir zu teuer, daher habe ich vorgesorgt“, sagt Alexander. Der Heinsberger ist nun zum zweiten Mal auf dem Electrisize, „und zum dritten Mal auf Haus Hohenbusch, wenn man das Electricity dazu zählt“.

Haben sich erst auf dem Electrisize kennengelernt: Alexander und Niklas. Foto: MHA/Julie Vandegaar

Was dem 21-Jährigen besonders an dem Festival gefällt, ist in erster Linie das Miteinander. „Bei größeren Festivals wie etwa dem Parookaville ist man einer von vielen, beim Electrisize ist man hingegen Teil einer großen Familie“, sagt Alexander. Vor allem auf dem Campingplatz werde eine große Solidarität vorgelebt. Egal wo man hinschaut: Schnell kommen die Camperinnen und Camper ins Gespräch, tauschen sich aus und teilen Essen und Getränke miteinander.

„Ich hatte letztes Jahr schon viel Spaß bei dem Festival, daher musste das Electrisize auch in diesem Jahr einfach drin sein“, sagt der 21-Jährige. Selbst wenn sein Budget als Auszubildender nicht so üppig ist. Im Vergleich zu anderen Festivals sei das Electrisize allerdings immer noch recht erschwinglich. „Die Besucherinnen und Besucher sowie die Stimmung sind auf dem Electrisize einfach unvergleichbar. Selbst auf dem Weg zu den Sanitäranlagen lernt man neue Menschen kennen“, versucht der Heinsberger die Magie des Festivals zu erklären und ergänzt: „Und dafür bin ich an diesem Wochenende, so wie vermutlich viele anderen auch, hier auf Haus Hohenbusch.“

Die Mehrheit der Festivalgänger lässt sich von steigenden Preisen nicht die Laune vermiesen, im Gegenteil. „Das ist das einzige Festival, das ich in diesem Jahr besuchen“, sagt Jule und fügt hinzu: „Etwas teurere Preise nehme ich daher einfach in Kauf.“ Ihr Ticket für das Wochenende hatte die 23-Jährige bereits Anfang des Jahres gekauft. Bereut hat die Aachenerin ihren Kauf nicht, auch wenn sie angesichts der Schlammschlacht in Wacken einige Tage zuvor noch etwas Sorgen um das Wetter hatte. „Seitdem das Festival gestartet ist, scheint aber die Sonne, und die Stimmung ist mehr als gut. Sollte es doch noch zu stark regnen, können wir immer noch unsere Zelte abbrechen.“

Etwas unentschlossener war hingegen die 23-jährige Lisanne. Allerdings nicht aufgrund der Preise oder des Wetters: „Ich habe mein Ticket erst vor einem Monat geholt. Der Grund: Ich wusste noch nicht, ob ich an dem Wochenende im Urlaub bin oder eben nicht“, sagt die Gelsenkirchenerin. Ihren Urlaub hat Lisanne im Vorfeld genommen und feiert nun ihr letztes freies Wochenende, bevor es mit der Ausbildung wieder weitergeht. „Das Electrisize ist sozusagen der krönende Abschluss.“

Zum ersten Mal überhaupt auf einem Festival hat sich Laura direkt für ein Wochenendticket samt Campingplatz entschieden. Dafür hat die 24-Jährige Anfang des Jahres fast 200 Euro bezahlt. „Wenn man die ganzen zusätzlichen Kosten noch dazu rechnet, wie etwa Essen, Ausrüstung und Anreise, dann kommt schon eine ordentliche Summe zusammen“, sagt Laura und ergänzt: „Aber das ist es mir einfach wert.“

Auf dem Electrisize hat Laura nur gute Erfahrungen gesammelt. Oder fast: „Die Organisation könnte etwas besser sein, wir haben echt lange nach einem freien Platz für unser Zelt suchen müssen. Und bei der Hitze am Freitag gab es sicherlich Besseres zu tun“, sagt die 24-Jährige, die mit dem Auto aus Aachen angereist ist. Doch einmal richtig angekommen, ist dieser Mangel längst vergessen. „Die Menschen sind hier sehr offen, und man kommt direkt mit den anderen Zeltnachbarn ins Gespräch. Alle haben einfach Lust auf dieses Festival.“

Campen gemeinsam auf dem Gelände des Electrisize-Festivals: Lisanne (v. l.), Jule, Charlotte und Laura. Die vier Freundinnen kennen sich bereits aus dem Kindergarten. Foto: MHA/Julie Vandegaar