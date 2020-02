Kostenpflichtiger Inhalt: In der Region angekommen : Zwei Corona-Fälle in Erkelenz

Bei den Patienten soll es sich um ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg handeln (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Heinsberg Das Coronavirus ist in unserer Region angekommen. Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, bestätigte unserer Zeitung am Dienstagabend, dass zwei Personen wegen des Virus im Erkelenzer Krankenhaus behandelt wurden. Ein Mann befindet sich in kritischem Zustand.