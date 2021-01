Es ist ein Junge : Das Baby Nr. 1 in Heinsberg heißt Musa

Das Baby Nr. 1 in Heinsberg heißt Musa

Isa (4) ist jetzt ein großer Bruder und darf dem kleinen Musa ganz viel Quatsch beibringen. Auch Mama Hicran und Papa Kadir Tutu freuen sich die Geburt des kleinen Musa am 1. Januar 2021. Foto: Anna Petra Thomas

Heinsberg Eigentlich hätte der kleine Musa noch im alten Jahr geboren werden sollen, aber er ließ sich Zeit, wollte im städtischen Krankenhaus in Heinsberg nicht Baby Nummer 689 im alten Jahr werden, sondern lieber Baby Nummer 1 im Jahr 2021.

Um 22.37 Uhr kam er am 1. Januar auf die Welt. Glücklich darüber sind in der Familie Tutu, die in der Wassenberger Oberstadt lebt, natürlich Mama Hicran, Papa Kadir und Brüderchen Isa (4). 54 Zentimeter groß war Musa, 3.730 Gramm wog er bei seiner Geburt mit Hebamme Kristina Schiffers.