Coronavirus : 14 neue Coronafälle im Kreis Heinsberg

Im Krisenstab des Kreises Heinsberg mit Landrat Stephan Pusch an der Spitze wurden am Donnerstag weitere bestätigte Coronafälle bekannt. Foto: dpa/Center for Disease Control

Kreis Heinsberg Am Nachmittag hatte Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, noch von einer stabilen Situation gesprochen. Diese könne sich aber stündlich ändern. Am Abend dann die Bestätigung für seine These: Weitere Menschen haben sich mit dem Virus infiziert.

14 neue Fälle meldete der Kreis Heinsberg am Abend. Damit stieg die Zahl der offiziell bekannten Coronaerkrankungen in unserer Region von sechs auf 20.

Alle Erkrankten seien nach Hause entlassen worden, weil eine stationäre Behandlung aufgrund des Verlaufs nicht notwendig sei, teilte der Kreis mit. Laut der Mitteilung wohnen die Erkrankten vorwiegend in der Gemeinde Gangelt. Eine erkrankte Person, die im Gangelter Karneval aktiv gewesen sei, lebt in der Städteregion Aachen. Damit ist der erste Fall des Coronavirus in der Städteregion bestätigt.

Auf Anfrage teilte Landrat Stephan Pusch mit, beim größten Teil der Neuinfektionen sei eine Schlussfolgerung möglich, wo sie sich mit dem Virus angesteckt haben könnten. „Wir haben einen zweiten Infektionsherd im Verdacht, der nichts mit der Karnevalssitzung am 15. Februar in Langbroich zu tun hat“, sagte Pusch. Lediglich beim Erkrankten aus der Städteregion gehen die Behörden offenbar davon aus, dass er sich bei einem Anlass im Gangelter Karneval infiziert haben könnte.

