Nichts für Kö oder Ku‘damm : Container-Hotels bald in Heinsberg, Erkelenz und Hückelhoven

Ein Hotel aus Containern: Das Wassenberger Unternehmen will die ersten drei in Erkelenzer, Hückelhoven und Heinsberg bauen. Viele weitere sollen folgen. Foto: Grafik: Containerwerk

Kreis Heinsberg Das Wassenberger Unternehmen Containerwerk hat große Pläne für ziemlich kleine und unkonventionelle Hotels. Beginnen soll der Plan mit Container-Hotels in Hückelhoven, Heinsberg und Erkelenz. In ein paar Jahren könnten sie in ganz Deutschland stehen.