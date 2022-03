Sicherheit und Ordnung : CDU und FDP wollen Ordnungsamt verstärken

Das Ordnungsamt der Stadt Heinsberg soll nach dem Willen von CDU und FDP verstärkt werden, um die Polizei zu entlasten und mehr Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten. Foto: dpa/Friso Gentsch

Heinsberg Sicherheit und Ordnung sei ein zentrales Thema sowie ein bedeutender Standortfaktor, glauben CDU und FDP in Heinsberg. Gerade in den Abendstunden komme es an manchen Stellen der Stadt immer wieder zu Problemen.