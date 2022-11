Zwischen Kempen und Unterbruch : CDU und Bürgermeister lehnen Planung für Kiesabgrabung ab

Kies und Sand sind wertvolle Baustoffe. Aber ihr Abbau bedeutet zugleich einen erheblichen Eingriff in die Natur. Daher stößt ein eventuell neues Abgrabungsgebiet zwischen Unterbruch und Kempen auf erheblichen Widerstand in der Bevölkerung. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Heinsberg Über 350 Bürgerinnen und Bürger hatten sich zuletzt im September stark gemacht gegen eine neue Kiesabgrabung zwischen Kempen und Unterbruch. Auch die CDU-Fraktion und der Bürgermeister erteilten dem Vorhaben nun eine klare Absage.

Rund 110 Hektar soll sie umfassen, die angedachte Abgrabungsfläche für Kies zwischen Kempen und Unterbruch. Zumindest könnte es so aussehen, sollte die Bezirkesregierung im Rahmen der Regionalplanung Ernst machen. Über 350 Bürgerinnen und Bürger hatten zuletzt im September gegen ein solches Vorhaben klare Kante gezeigt. Jetzt erteilen auch die CDU-Fraktion im Rat der Stadt und Bürgermeister Kai Louis der Idee eine eindeutige Absage.

Nach Abschluss des Regionalplanungsprozesses sei die Kreisverwaltung Heinsberg die zuständige Genehmigungsbehörde für einen eventuellen durch die Unternehmen zu stellenden Abgrabungsantrag und die Stadt Heinsberg werde lediglich im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens gehört und zur Stellungnahme aufgefordert, erläutert Krichel. „Aber die CDU-Fraktion möchte nicht abwarten, bis sie im Rahmen von Beteiligungsverfahren zum Teilplan oder zu einem Abgrabungsantrag zu einer Stellungnahme aufgefordert wird, sondern sich proaktiv positionieren und entscheiden.“ Seine Fraktion sei „in Gänze“ gegen die regionalplanerische Ausweisung der in Rede stehenden Fläche als Bereich für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher Bodenschätze und damit gegen jegliche Kiesabgrabungen in diesem Gebiet, macht Krichel deutlich. „Damit wird es mit der CDU im Rat der Stadt Heinsberg keinen kommunalen Konsens für eine Abgrabung geben.“ Unter anderem habe der enorm hohe Flächenverbrauch für die vorgesehene Kiesabgrabung bei ihm selbst zu dieser ablehnenden Entscheidung geführt. „Die wirtschaftlichen Faktoren eines solchen Vorhabens konnten dagegen nicht überzeugen.“

Kempens Ortsvorsteher Guido Peters nennt weitere Gründe: „Die Bürgerinnen und Bürger Kempens erwarten eine klare Positionierung ihres Ortsvorstehers und der politischen Parteien zu einem Thema, das entscheidend für die zukünftige Lebensqualität in großen Teilen Kempens ist. In Abwägung der Argumente für oder gegen eine Kiesabgrabung haben – neben anderen Argumenten – vor allem der hohe Flächenverbrauch und die Beeinträchtigung der Lebensqualität in Kempen durch Lkw-Verkehr, Abbaubetrieb und vor allem Anlagenbetrieb den Ausschlag für die Positionierung gegen die Abgrabung gegeben."