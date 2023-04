Schmaler Laden an der Breiten Straße : Carmen Mayrs Früchtehandel ist Hilfarther Dorfgeschichte mit Herz

Am Karfreitag steht „die Carmen“ seit 36 Jahren im „Früchtehandel“ von Josef Mayr in Hilfarth an der Breite Straße und verkauft Obst und Gemüse. Es ist einer der letzten „Tante-Emma-Läden im Stadtgebiet. Foto: Norbert Schuldei

Hückelhoven-Hilfarth Der „Früchtehandel“ von Carmen Mayr ist einer der letzten Tante-Emma-Läden in Hückelhoven. Seit Generationen gibt es das schmale Geschäft in Hilfarth schon. Zu Besuch in einem einzigartigen Stück Dorfgeschichte.

Die Antwort kommt zielgenau wie aus der Pistole geschossen: „Mein erster Arbeitstag hier war am 17. April 1987.“ Nachschuss: „Das war ein Karfreitag.“ Seit fast auf den Tag genau also 36 Jahren steht die Carmen in dem schmalen, aber tiefen Laden an der Breiten Straße 73 in Hilfarth und bringt dort Obst und Gemüse an die Frau oder den Mann. „Früchtehandel“ ist im Handelsregister die offizielle Bezeichnung für das, womit dort im Verkaufsraum gehandelt wird.

Wer als Außenstehender auf der vielbefahrenden Breiten Straße den Ort durchquert, wird das Geschäftslokal kaum erkennen. Da stehen allenfalls ein paar Kisten mit Obst und Gemüse auf dem Gehweg. Keine Leuchtreklame wie bei den großen Supermärkten, die es in der Einkaufsstadt Hückelhoven und mittlerweile auch in deren Außenorten zur Genüge gibt. Der „Früchtehandel“ von Carmen Mayr ist einer der letzten Tante-Emma-Läden im Stadtgebiet.

„Wir waren Zuhause sechs Kinder, drei Jungen und drei Mädchen, mein Vater hat auf der Zeche gearbeitet“, erzählt Carmen. „Der Josef hat uns einmal in der Woche Obst und Gemüse gebracht. Und da hat er gesagt, dass er 'ne Verkäuferin sucht. Ob ich nicht Lust hätte, das zu machen.“ Ja, hatte sie und ist dann am Karfreitag, 17. April 1987, von Setterich nach Hilfarth gefahren und hat dem Josef in seinem „Früchtehandel“ ausgeholfen. Gerade mal 22 Jahre alt war sie damals. „Und dann bin ich hier kleben geblieben.“ Wie das eben so geht: Die rein geschäftliche Beziehung weitete sich zu einer Liebesbeziehung aus. Die Carmen und der Josef wurden ein Paar.

Der Laden an der Breite Straße 37 ist unscheinbar. Aber in Hilfarth kennt ihn jeder. „Komm, wir geh'n bei Carmen“ ist dort fast schon ein geflügeltes Wort. Foto: Norbert Schuldei

Josef Mayr war 1965 in den Obst-und Gemüsehandel, den sein Bruder Peter-Georg in Hilfarth betrieb, eingestiegen. Das Geschäft war schon seit Generationen im Familienbesitz. „Der Großvater vom Josef war Korbmacher. Und schon der ist mit seinen Korbwaren über Land gefahren“, sagt Carmen. Damals, also in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, boten die Mayrs ihre Frischwaren nicht nur im Laden an der Breite Straße in Hilfarth, sondern auch an mehreren Tagen in der Woche auf verschiedenen Märkten an. In Erkelenz etwa, in Ratheim, in Oberbruch, in Beeckerheide und in Hückelhoven. „Bei Wind und Wetter in aller Herrgottsfrühe den Stand aufbauen, am Mittag wieder abbauen und nachts dann auf den Großmarkt nach Düsseldorf zum Einkaufen der Ware.“ Harte Zeiten. Im Rückblick sagt Carmen heute: „War nicht leicht, klar. Aber es war auch 'ne schöne Zeit.“

Die Wochenmärkte sind mittlerweile Geschichte, aber es bleibt auch so noch jede Menge Arbeit: „Ich beliefere regelmäßig Kindergärten und Schulen im Stadtgebiet, Seniorenheime, Bäckereien und Firmen im Industriegebiet Baal mit frischem Obst und Gemüse.“ In den fast vier Jahrzehnten, in denen sie jetzt im Geschäft steht, hat sie sich an einen Tagesablauf gewöhnt, der, ja: gewöhnungsbedürftig ist. „Eigentlich stehe ich immer um halb acht abends auf.“ Dann macht sie die zahlreichen Bestellungen oder Obstkörbe für den nächsten Tag fertig („Da lasse ich keinen anderen ran“), und gegen Mitternacht geht’s dann sonntags, dienstags, donnerstags und freitags zum Großmarkt nach Korschenbroich. Wenn sie den Laden an der Breite Straße schließt, hat Carmen Mayr einen 17-Stunden-Tag hinter sich.

Der Laden ist seit dem Tod ihres Mannes Josef vor vier Jahren nur noch mittwochs und samstags geöffnet. Da kommt dann sozusagen das Who is Who von Hilfarth bei Carmen vorbei. Im Ort kennt sie wohl jeder. Ein Beispiel: „Am Karnevalssamstag kommt der Mattes und sagt zu mir: Ich brauch' ne Kapp' von dir“, erzählt sie. „Wozu dat denn?“, hat sie gefragt. „Ich geh' im Zoch als Carmen“, hat der Mattes geantwortet.“

Etepetete ist ein Fremdwort, besonders geschätzte Stammgäste werden mit einer Umarmung und einem „Wie is et dir, Liebchen?“ begrüßt. Zur Carmen kommt man nicht nur, um den Haushalt mit frischem Obst und Gemüse einzudecken, sondern auch, um den neuesten Klatsch und Tratsch aufzuschnappen. Oder weiterzugeben. Das Palavern gehört im Lädchen von Carmen dazu wie die Rosinen zum Sauerbraten.

Bei aller Entschleunigung, die man beim Einkauf im „Früchtehandel“ genüsslich auskostet – lokale Neuigkeiten verbreiten sich von hier aus im Ort mit einer Geschwindigkeit wie vor kurzem das Coronavirus von Wuhan aus um den gesamten Globus. Irgendjemand weiß immer irgendwas. Und ein anderer hat mit Sicherheit irgendwo irgendwas von irgendwem gehört. Die Gerüchte gibt’s zum Sellerie, den roten Beten oder dem Blumenkohl gratis dazu.