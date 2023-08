Cannabis-Legalisierung : Erfahrener Drogenarzt spricht von Katastrophe

Heinsberg Der Gesetzentwurf wurde durch das Bundeskabinett schon gebilligt, bis Ende 2023 soll das Gesetz in Kraft treten. Der Besitz und Konsum von Cannabis ist für Erwachsene dann mit Einschränkungen straffrei. Für Dr. Bernd Bierbaum aus Heinsberg bedeutet dies eine Katastrophe.

Es ist ein gewagtes Unterfangen und trifft in weiten Teilen der Bevölkerung auf Unverständnis und Ablehnung. Die begrenzte Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken ist ein zentrales Projekt der Ampel-Koalition in Berlin – und heftig umstritten. Das Kabinett hat den entsprechenden Gesetzentwurf jedoch bereits gebilligt und bis Ende 2023 soll das Gesetz in Kraft treten. Konsumenten sollen Cannabis demnach künftig über nicht-kommerzielle, sogenannte Anbauvereinigungen beziehen können. Besitz und Konsum ist für Erwachsene dann mit Einschränkungen straffrei. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verspricht sich davon eine Entkriminalisierung und in Verbindung mit Aufklärungskampagnen sogar einen Rückgang des Drogenkonsums.