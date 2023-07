Schlemmer-Markt in Wassenberg : Was die neuen Gastronomen auf den Teller zaubern

Burger sind die DNA von "Axel's Soul Kitchen": Alexander Bey hat sich für den Schlemmer-Markt besondere Kreationen ausgedacht. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Wassenberg Besondere Burger, Käse für den Gourmet-Gaumen und Klassiker aus der gutbürgerlichen Küche. „Axel’s Soul Kitchen“, Landmann Harald Tobitsch und das Altmyhl 62 sind beim Schlemmer-Markt neu dabei.

Der Schlemmer-Markt Rhein-Maas in Wassenberg hat sich über die Jahre zu einem Treffpunkt für Genießer entwickelt. Dabei spielen die liebgewonnenen Traditionen eine Rolle. Die Gäste finden immer wieder Bewährtes von Gastronomen, die Jahr für Jahr dabei sind. Wichtig sind aber auch neue Impulse, andere Herangehensweisen und frische Ideen. Und deshalb sind auch immer wieder neue Gastronomen dabei.

Axel’s Soul Kitchen

Einer der Neuen ist Alexander Bey, der Kopf hinter „Axel’s Soul Kitchen“. Und er hat schon einen konkreten Plan, womit er die Besucher auf dem Schlemmer-Markt überzeugen möchte. Burger sind die DNA von „Axel’s Soul Kitchen“, beim Gastspiel auf dem Schlemmer-Markt soll es dreierlei Beläge geben – und alles „pulled“. Fisch, Wildschwein und Truthahn. „Wir wollen etwas machen, was ein bisschen extravagant ist und trotzdem dem Thema Burger treu bleiben“, sagt Bey. Dazu gibt es besondere Pommes aus regionaler Produktion.

Schlemmer-Markt Rhein-Maas Vier Tage voller Genuss Der 29. Schlemmer-Markt Rhein-Maas findet von Donnerstag, 3. August, bis Sonntag, 6. August, auf dem Roßtorplatz in Wassenberg statt. Dabei bekommt Sternekoch Frank Rosin die Goldene Schlemmer-Ente. Der Ehrenpreis von der Stadt Wassenberg und unserer Zeitung wird am Donnerstag, 3. August, um 19.30 Uhr verliehen.

Regionalität ist in „Axel’s Soul Kitchen“ ohnehin ein großes Thema. Salat, Pommes und Fleisch kommen aus der Region. Auf dem Burger landen Fleisch und Salat dann wahlweise auch mal mit Ziegenkäse und Honig, mit Erdnussbutter und Bacon oder mit selbstgemachtem Mango-Chutney.

Alexander Bey, 34 Jahre, ist nun schon seit fast sieben Jahren mit seiner „Soul Kitchen“ unterwegs. Der gelernte Koch dachte sich nach seinem Zivildienst, dass er etwas Eigenes auf die Beine stellen wolle. „Aber ein klassisches Restaurant war nicht so meins“, sagt er. Also startete er mit einem Foodtruck auf Veranstaltungen. Während der Corona-Pandemie stand er dann mit dem Foodtruck fest auf einem Supermarkt-Parkplatz. Und als Bey eine Vorbereitungsküche suchte, stieß er auf die Räume an der Alten Landstraße in Klinkum, wo heute sein Lokal ist. Der feste Standort, der feste Laden, die Burger, die Pommes, die Schnitzel und das Schaschlik, „das war genau das, was die Leute wollten“, sagt Bey.

Die Vorfreude auf den Schlemmer-Markt ist bei Bey und seinem Team jedenfalls bereits groß: „Das ist immer eine schöne Atmosphäre, in der die Leute zusammenkommen“, sagt er. Und weil man an einem Abend kulinarisch viel ausprobieren könne, sei man viel freier als in einem Restaurant, wo man sich meist auf ein Gericht festlegen müsse.

Landmann Harald Tobitsch

Leckereien zum Probieren gibt es dann auch bei Harald Tobitsch, der sich Landmann nennt und mit seinem Stand voller Käsespezialitäten normalerweise auf den Wochenmärkten in Heinsberg, Krefeld oder Straelen unterwegs ist. Und zu dem guten Wein auf dem Schlemmer-Markt ist sein Gourmet-Käse aus Italien, Frankreich oder der Schweiz ein guter Begleiter.

Käse ist seine Leidenschaft: Harald Tobitsch will auf dem Schlemmer-Markt für Gaumenfreuden sorgen. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Die Sache mit dem Käse hat für Tobitsch, der seine Spezialitäten seit fünf Jahren anbietet, als Hobby angefangen. Gouda sei ja schön und gut, „aber da muss es doch noch mehr geben“, hatte er sich gedacht. Und damit ging für ihn die Tür zu einer ganz neuen Welt auf. Er habe mit Augen und Ohren gelernt und sich durchprobiert. So ist seine Leidenschaft für guten Käse entstanden.

Die Welt des Käses hat Tobitsch zwar zu einem guten Teil, aber lange noch nicht in Gänze erkundet. Auf dem Weltmarkt gebe es rund 4500 Sorten Käse, die für den Handel zugelassen sind. Und Fachmann Tobitsch kenne vielleicht 300 Sorten. „Man braucht viel Zeit und kann sich sehr lange mit dem Thema beschäftigen“, sagt der 62-Jährige. Wichtig ist dabei aber nicht nur, den richtigen Geschmack zu treffen. Es sei auch wichtig, mit den richtigen Lieferanten zusammenzuarbeiten, damit die Kühlkette und andere Qualitätskriterien eingehalten werden. Camembert und Brie, Bergkäse und Höhlenkäse – alle haben spezielle Anforderungen, auch was die Lagerung angeht. „Käse ist ein empfindliches Produkt. Da muss man mit Liebe und Herzblut rangehen, sonst kann der Kunde ihn nachher nicht genießen“, sagt Tobitsch.

Und wenn Tobitsch dann einen großen Laib Käse bekommt, dann geht ihm das Herz auf. „Da steckt so viel Arbeit drin“, sagt er. Ein guter Käse fange bei der guten Wiese an, gehe über gute Milch und brauche einen guten Bauern. Und bei Reife, Lagerung und dem wichtigen Wenden sei viel Sachverstand und Berufserfahrung gefragt.

Altmyhl 62

Mit seiner gutbürgerlichen Küche will Dominik Grote-Beverborg auf dem Schlemmer-Markt überzeugen. Der 28-Jährige hat seine Gaststätte nur zwei Wochen vor dem ersten Coronavirus-Lockdown eröffnet. Nachdem diese schwierige Phase überstanden war, ging Grote-Beverborgs Plan im Altmyhl 62 aber voll auf. Er lockt seine Gäste mit Themenabenden an, mal gibt es so viele Schnitzel, wie man essen kann, mal so viele Spareribs, wie der Magen fasst – „all you can eat“ heißt der Schlüssel zur Kundschaft. Aber auch Spieleabende, Kneipenquiz-Veranstaltungen und Bingo-Treffs stehen in seinem Kalender.

Zum ersten Mal beim Schlemmer-Markt dabei: Dominik Grote-Beverborg in seiner Gaststätte Altmyhl 62. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Bevor Grote-Beverborg nach Altmyhl kam, führte ihn der Kochberuf in die weite Welt. Zunächst ins nahe Neuss und dann auf Kreuzfahrtschiffen über Flüsse und Ozeane, später auf das Münchener Oktoberfest und zur Wintersaison nach Österreich. Als er schließlich in Düsseldorf gelandet war, suchte er eigentlich nach einem Wohnhaus. Er fand es in Altmyhl, und in dem Haus geht er nun auch seinem Beruf nach. Gaststätte und Wohnung befinden sich in demselben Gebäude.