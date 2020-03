Hilfe im Kreis Heinsberg : Bundeswehr liefert Schutzmasken und Kittel

Stephan Pusch, Landrat des Kreis Heinsberg, steht in der Feuerwache, wo von der Bundeswehr Schutzkleidung angeliefert wird. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Heinsberg In der Corona-Krise hat die Bundeswehr am Sonntagmorgen damit begonnen, Nothilfe an den besonders betroffenen Kreis Heinsberg zu leisten.

Dazu übergaben Soldaten den Hilfskräften in Erkelenz 3000 Atemschutzmasken, 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken sowie 8000 Kittel. Zudem stellte die Bundeswehr zwei Beatmungsgeräte für Intensivstationen zur Verfügung, wie das Landeskommando Nordrhein-Westfalen der Bundeswehr mitteilte.

Ein guter Tag für Heinsberg Ein gutes Signal: Heute hat uns die Bundeswehr dringend benötigte Schutzkleidung 😷 geliefert. Damit sind die nächsten 2 bis 3 Tage für unsere Krankenhäuser gesichert. 🙏 #kreisheinsberg #coronavirus #covid19 #stephanpusch #hsbestrong Gepostet von Kreis Heinsberg am Sonntag, 22. März 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Landkreis an der Grenze zu den Niederlanden gehörte schon früh zu den Brennpunkten der Coronavirus-Infektionswelle und hatte die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Das Material hatten die Streitkräfte an mehreren Standorten in Deutschland zusammengestellt und mit Lastwagen in Richtung Heinsberg gefahren.

(dpa)