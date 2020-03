Kostenpflichtiger Inhalt: Hilfe im Kreis Heinsberg : Bundeswehr liefert Schutzmasken und Kittel

Stephan Pusch, Landrat des Kreis Heinsberg, steht in der Feuerwache, wo von der Bundeswehr Schutzkleidung angeliefert wird. Foto: dpa/Jonas Güttler

Kreis Heinsberg In der Corona-Krise hat die Bundeswehr am Sonntagmorgen damit begonnen, Nothilfe an den besonders betroffenen Kreis Heinsberg zu leisten.