Bundestagswahl 2021 : Sieben Fragen an die Kandidaten im Kreis Heinsberg

Wer zieht für den Kreis Heinsberg in den Bundestag ein? Acht Kandidaten stehen zur Wahl. Foto: Manfred Kistermann

Kreis Heinsberg Eine Frau und sieben Männer haben eines gemeinsam: Sie alle wollen in den Bundestag, sie alle wollen dem Kreis Heinsberg in Berlin eine Stimme geben. Und wenn sie diese Stimme haben, was machen sie dann? Wir haben kurz nachgefragt.