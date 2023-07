Bundesjugendspiele : So sehen Sportler im Kreis Heinsberg die Reform

Mehr Wettbewerb, weniger Wettkampf – es gibt Änderungen bei den Bundesjugendspielen in den Grundschulen. Foto: Colourbox/Sergey Novikov

Kreis Heinsberg Die Reform der Bundesjugendspiele polarisiert. Während die einen die Abschaffung des Leistungsprinzips befürchten, befürworten die anderen den geringeren Druck für die Schüler. Wie Sportvereine im Kreis Heinsberg auf die Änderung blicken.

An den Bundesjugendspielen scheiden sich die Geister. Unter den Schülern gibt es einerseits diejenigen, die sie hassen, weil sie sich zu sehr unter Druck gesetzt fühlen und sie Angst haben, vor allen anderen bloßgestellt zu werden. Anderseits gibt es diejenigen, die sich auf den sportlichen Wettkampf freuen. Auch bei den Erwachsenen polarisieren die Bundesjugendspiele – momentan sogar etwas stärker.

Grund dafür ist eine Reform, die ab kommendem Schuljahr gilt. Demnach gibt es in den Grundschulen bei den Grundsportarten Leichtathletik und Schwimmen nicht mehr den Wettkampf, sondern den Wettbewerb. Nicht die klassische Leistungsorientierung soll also im Vordergrund stehen, sondern die Freude an der Bewegung, Fairness, Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen. Die Kinder sollen dabei mit dem Wettkampfgedanken vertraut gemacht werden.

Das bedeutet konkret: Beim Weitsprung beispielsweise wird nicht mehr mit dem Maßband genau nachgemessen, wie weit gesprungen wurde, sondern das Sprungfeld wird in Zonen eingeteilt. Eine Urkunde je nach Leistung soll es aber weiterhin geben.

Diese Reform führte bereits zu hitzigen Debatten. Während die einen befürworten, dass die Kinder keine schlaflosen Nächte mehr haben, weil der Druck etwas vermindert wird, sehen die anderen die Abschaffung des Leistungsprinzips kritisch. Wir haben Sportvereine im Kreis Heinsberg gefragt, wie sie zu den Änderungen bei den Bundesjugendspielen stehen.

Harald Eifert, Vorsitzender des SC Myhl Leichtathletik, hält von der Reform überhaupt nichts. „Wir sollten bei der alten Form der Bundesjugendspiele bleiben“, sagt er, „indem man alles vereinfacht, werden die Leistungen nicht besser.“ Seiner Erfahrung nach mögen es Kinder, einen Sport als Wettkampf zu betreiben. Die Veranstaltungen des Vereins seien immer voll besucht – gerade, wenn es um Leistungskampf gehe.

„Wann will man denn sonst den Kindern das Leistungsprinzip beibringen?“, fragt Eifert. Das Argument, dass Kinder, die eher unsportlich sind, sich von den Bundesjugendspielen demotivieren lassen, lässt er als Grund für die Reform nicht gelten. Es sei die Aufgabe des Trainers, den Kindern beizubringen, sich mit den eigenen Ergebnissen zu beschäftigen, sodass sie sich verbessern können. Darum ginge es schließlich vor allem: die eigene Leistung zu verbessern. „Dass es andere gibt, die besser sind, das gehört dazu“, sagt er.

Auch Hans Topp vom Breitensportverein ATV Geilenkirchen denkt, dass die alte Wettkampfform besser ist für die Bundesjugendspiele als der Wettbewerb. „Ein Wettkampf ist ein größerer Motivationsschub für die Kinder, weil sie sich mit anderen messen und weil sie eine verwertbare Leistung haben“, findet der Vorsitzende. Er kann zwar in gewisser Weise verstehen, was man mit der Änderung bezwecken will: dass niemand enttäuscht ist. „Aber im Sport läuft es darauf hinaus, dass es Gewinner und Verlierer gibt“, sagt Topp. „Das schließt ja nicht aus, dass Sport Spaß machen kann.“

Seiner Erfahrung nach motiviert es in der Leichtathletik, wenn man nicht Erster wird. Denn dann wolle man besser werden. Wenn man es schaffe, sich zu verbessern, sei man stolz auf das, was man erreicht habe. Training sei darauf ausgerichtet, dass die Leistung verbessert wird. Und auch für die Bundesjugendspiele werde ja trainiert. Dort sehe man das Ergebnis. „Wenn jetzt aber beispielsweise beim Weitsprung in Zonen gesprungen wird, wird die Verbesserung nicht mehr deutlich“, befürchtet Topp. Springt ein Schüler in Zone zwei, und beim nächsten Sprung ebenfalls in Zone zwei – hat er sich dann verbessert?

Aus Sicht der Sportvereine scheint die Reform der Bundesjugendspiele keine Verbesserung zu sein. Anders ist die pädagogische Perspektive aus Sicht der Schulen. Das Schulamt des Kreises Heinsberg ist der Meinung, dass die Reform den Kindern mehr gerecht wird. Schließlich stünden schon beim Begriff „Bundesjugendspiele“ die Spiele im Vordergrund. Daher würden die Schulen im Kreis schon lange versuchen, spielerische Events mit kindgerechtem Charakter zu organisieren, in deren Rahmen die Wettkämpfe bislang eingebettet waren.

„Es ist wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit erhalten, entsprechend ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten zu entscheiden, ob sie eher der spielerischen Richtung folgen möchten oder den Kampf um den ersten Platz suchen“, heißt es vom Kreisschulamt.