Mit dem Oldie ab zum Dienst : Bürgermeister fährt lieber Altertümchen als schicken Dienstwagen

Heinsberg Knapp 300.000 Kilometer hat er schon auf dem Buckel, der BMW 316i, aber Heinsbergs Bürgermeister Kai Louis kann sich von dem knapp 27 Jahre alten Schätzchen nicht trennen. Für ihn sei es auch eine besondere Form von Nachhaltigkeit.

Der Bürgermeister hat sein erstes Gefährt übrigens schon aus eigener Tasche bezahlt, wie er nicht ohne Stolz erzählt. „Ich habe mit 14 Jahren ein Praktikum bei der Stadt gemacht und dann mit 16 hier angefangen als Anwärter für den mittleren Dienst.“ Den Wagen habe er seinerzeit dringend benötigt, um sein Fachabi nachzuholen. „Ich bin dazu dreimal in der Woche nach Aachen gefahren. Danach noch drei Jahre zum Studium nach Köln zur Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und später dann noch drei Jahre nach Kassel, um an der Uni meinen Master zu machen.“

Gemeinsam mit seiner Frau Ellen sei er schon früh gerne im Wagen in Urlaub an die Ostsee gefahren, sagt Louis. Denn Fliegen komme für ihn nicht infrage. In ein Flugzeug bekämen ihn keine zehn Pferde. „Ich habe nämlich Flugangst“, was man ihm regelrecht im Gesicht ablesen kann, wenn er es sagt. Nur ein einziges Mal sei er ab Braunsrath in einem Ultraleichtflugzeug mitgeflogen, doch das habe ihm dann gereicht.