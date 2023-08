Großbrand in Belgien : Warnung vor Brandgasen im Kreis Heinsberg

Update Kreis Heinsberg Die Leitstelle im Kreis Heinsberg warnt am Mittwochvormittag vor einer Geruchsbelästigung durch Brandgase im gesamten Kreisgebiet. Grund ist ein Brand in einem Recyclinghof bei Lüttich.

Um kurz vor 11 Uhr am Mittwoch wurde die Gefahreninformation über die Warnapp Nina in den Kreis Heinsberg gesendet. Dort wird „ein Schadensereignis in Belgien“ als Ursache für die Geruchsbelästigung im gesamten Kreisgebiet genannt. Es bestehe keine Gesundheitsgefahr.

Bei dem Schadensereignis handelt es sich um einen Großbrand in einem Recyclinghof in Wandre bei Lüttich. Ein Müllhaufen habe bereits gegen Mitternacht Feuer gefangen und die Rauchwolke ausgelöst. Der Brand sei am Mittwochmittag unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten seien aber aufwendig und würden nach Einschätzung der Feuerwehr noch bis in den Abend andauern.