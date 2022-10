Feuer in Rath-Anhoven : Mehrere Verletzte bei Brand in Wegberger Bauernhof

Mehrere Verletzte bei Brand in Wegberger Bauernhof

Feuer in Rath-Anhoven

Wegberg Im Wegberger Ortsteil Rath-Anhoven steht ein Bauernhof in Flammen. Wie die Feuerwehr Heinsberg am Sonntagabend auf Anfrage mitteilte, gibt es mehrere Verletzte, darunter auch einige Kinder.

Die Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, hieß es. Der Brand war am Abend in dem Bauernhof ausgebrochen und hatte auf das benachbarte Wohnhaus übergegriffen. Derzeit seien 56 Feuerwehrleute mit mehreren Einsatzwagen vor Ort und ließen die Gebäude kontrolliert abbrennen, da der Brand nicht mehr gestoppt werden könne. Zu einer möglichen Ursache konnte die Feuerwehr noch keine Angaben machen.