Bodybuilding-Kreismeisterschaft : Wenn der Kreismeister 36 Jahre auf die Titelverteidigung „wartet“

Frank Scheid (l.) und Olaf Tenzer (r.) richten die zweite Kreismeisterschaft im Bodybuilding aus. Foto: Dettmar Fischer

Kreis Heinsberg Symmetrisch, wohlgeformt und ausdrucksstark, so sollen die Körper sein, die die Jury der zweiten Kreismeisterschaft im Bodybuilding in der Aula Hückelhoven bewerten will. Ein solcher Wettbewerb war 36 Jahre lang auf Kreisebene nicht möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Olaf Tenzer ist der amtierende Kreismeister im Bodybuilding. Seinen Titel hatte er vor 36 Jahren geholt, als die erste Kreismeisterschaft im Bodybuilding im Kreis Heinsberg ausgetragen worden war. Nun folgt die zweite Kreismeisterschaft im Bodybuilding am Samstag, 29. April, in der Aula Hückelhoven, allerdings ohne den Titelinhaber. Der in Randerath geborene Kraftsportler, der heute in Köln lebt, hat sich inzwischen zur Ruhe gesetzt, nach einer äußerst erfolgreich verlaufenen Sportlerkarriere.

Die lange Pause zwischen der ersten und zweiten Kreismeisterschaft hängt mit der Entwicklung zusammen, die diese Sportart genommen hat. War es in den 1980er Jahren noch möglich gewesen, sich auch auf Kreisebene Lorbeeren zu verdienen und einen Pokal mit der Inschrift „Mister Industriegebiet Heinsberg“ zu ergattern, war dies in der Folgezeit nur noch ab Landesebene aufwärts möglich geworden.

Info Freier Eintritt für Schüler, Mindestalter 15 Jahre Die zweite Kreismeisterschaft im Bodybuilding startet am Samstag, 29. April, um 14 Uhr in der Aula Hückelhoven. Der Eintritt kostet 20 Euro. Schüler ab 15 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos zu diesem sportlichen Ereignis bietet die Seite www.kreismeisterschaft2.com.

Olaf Tenzer hatte die Liebe zu diesem Kraftsport von Anbeginn an mit seinem Sportkameraden Frank Scheid geteilt, mit dem er nun die zweite Kreismeisterschaft ausrichtet. Frank Scheid erinnert sich noch an die Anfangsjahre, als Bodybuilding in Deutschland auch dank Arnold Schwarzenegger bekannt wurde. „Ich kannte damals Sportclubbetreiber, die ihre Geräte noch selber zusammengeschweißt haben“, sagt Scheid, der damals selber einfach mal mit dem Fahrrad losgefahren war, als ihm ein Kumpel erzählt hatte, dass im Nachbarort ein Sportstudio aufgemacht hatte.

„Hast Du Sportschuhe und eine Turnhose dabei“, hatte ihn der Betreiber gefragt. Dann ging es gleich los an die Geräte. Frank Scheid hatte schnell gespürt, dass ihm der Sport guttat. Nach einem halben Jahr Training konnte er feststellen, dass sich die Muskeln aufbauten und der Körper sich positiv veränderte. Frank Scheid hatte bereits etliche Trainingseinheiten hinter sich gehabt, als Olaf Tenzer ihm in einem Heinsberger Sportstudio begegnete.

Olaf Tenzer erinnert sich: „Ich wollte damals so aussehen wie Frank.“ Und scherzend fügt er hinzu: „Und schließlich sah ich noch besser aus.“ Olaf Tenzer sah schließlich so gut aus und konnte die Muskeln zu Heavy-Metal-Musik beim Posing auf der Bühne so gut spielen lassen, dass er die Titel nacheinander abräumte. Tenzer wurde elfmal Landesmeister, viermal Deutscher Vizemeister und einmal Deutscher Meister. Zudem war er Mitglied des Bodybuilding-Nationalteams. 30 Eier, ein Kilo Kartoffeln und fünf Liter Milch am Tag waren in der Zeit, als es galt, in einer Wettkampfsportart vorne mitzumischen, für Olaf Tenzer selbstverständlich gewesen, um es auf 6000 bis 8000 Kalorien am Tag zu bringen.

Frank Scheid hatte sich schon früh auf seine berufliche Laufbahn konzentriert. Beide Bodybuilding-Veteranen haben studiert und widersprechen damit dem Bild, das sich die Öffentlichkeit manchmal von dieser Sportart macht.

Eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Bodybuilding einmal kennen und vielleicht schätzen zu lernen, besteht bei der zweiten Kreismeisterschaft, die in insgesamt sieben Kategorien sowohl für Männer als auch für Frauen in verschiedenen Altersklassen ausgetragen wird.

Ganz bewusst bieten die beiden Veranstalter auch eine Newcomer-Klasse an, an der jeder ohne Qualifikation teilnehmen kann. Bewertet werden ein möglichst symmetrischer Körperaufbau, der alle Muskeln gut darstellt, und die Präsentation des Körpers auf der Bühne zu Musik, das sogenannte Posing.

Olaf Tenzer kann sich an Auftritte in der Dortmunder Westfalenhalle vor 15.000 Zuschauern erinnern. Ganz so voll wird es in der Aula Hückelhoven nicht werden, aber auch hier werden die Juroren ein scharfes Auge auf die Wettkampfteilnehmer werfen. Unter den besten Teilnehmern der sieben Klassen wird die Jury den Besten der Besten küren, dem ein Preisgeld von 500 Euro winkt.