Geldwäsche und Untreue : Bisher schweigt der ehemalige Pfarrer Georg K.

Von zwei Beamten wird Georg K, Pfarrer und früherer Leiter der GdG Hückelhoven, in den Gerichtssaal geführt. Foto: MHA/Simone Thelen

Hückelhoven/Mönchengladbach Der Prozess gegen den früheren Leiter der GdG Hückelhoven, Pfarrer Georg Josef K., hat heute vor dem Amtsgericht Mönchengladbach begonnen. Ihm werden gewerbsmäßige Geldwäsche und gewerbsmäßige Untreue vorgeworfen.

Das Interesse der Medien ist groß, als am frühen Mittwochmorgen vor dem Amtsgericht Mönchengladbach der Prozess gegen den früheren Pfarrer und Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden Hückelhoven, Georg Josef K., beginnt. Es wird gefilmt, Kameras klicken, und K. schützt sein Gesicht mit den Deckeln einer Aktenmappe. Insgesamt bleibt dieser erste Verhandlungstag in einem Fall, wie es ihn in der Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland wohl kein zweites Mal gibt, eher unspektakulär. K. wird vorgeworfen, während seiner Zeit in Hückelhoven Geld für kriminelle Banden gewaschen und dafür unter anderem das GdG-Konto benutzt zu haben. Am ersten Tag wird nur die Anklageschrift verlesen. Ob sich Georg K. zu den Vorwürfen äußern wird, ist noch unklar.

Rückblick: Schon zu Beginn seiner Amtszeit in Hückelhoven von 2016 bis 2019 war Pfarrer K. vom Amtsgericht Erkelenz wegen vier Fällen von Geldwäsche zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach Recherchen unserer Zeitung versäumt es K. jedoch, seinen Arbeitgeber, das Bistum Aachen, von diesem Umstand in Kenntnis zu setzen.

Laut Anklageschrift hat ihn dieses Urteil anscheinend wenig beeindruckt. Vor dem Amtsgericht Mönchengladbach wird ihm jedenfalls vorgeworfen, in seiner Hückelhovener Amtszeit mithilfe von 161 Bankkonten, darunter auch das Konto der GdG, Geld für eine Betrügerbande, die vom afrikanischen Kontinent aus agieren soll, gewaschen zu haben. Dabei soll er 145 Mal Geld veruntreut haben. Die Summen, die hier im Spiel sind, werden am ersten Verhandlungstag detailliert verlesen. Es handelt sich um Beträge von 40 bis über 2000 Euro, die erst von verschiedenen Geschädigten, die im weiteren Verlauf des Prozesses noch als Zeugen aussagen, auf Konten, für die K. Vollmachten besaß, eingezahlt und anschließend vom Pfarrer an die Betrüger weitergeleitet worden sein sollen. Die Betrugsmasche: Die Geschädigten sollten Zahlungen für angebliche Kreditvermittlungen zahlen, Gebühren für eine angebliche Spende überweisen, oder sie sind Opfer des sogenannten „Love Scamming“ geworden, bei dem über soziale Netzwerke ein Flirt oder eine Liebesaffäre angebahnt wird, in deren Folge die Opfer gebeten werden, Geld - etwa für Flugtickets, einen Reisepass oder ähnliches - zu überweisen. Insgesamt geht es um eine Summe von fast 120.000 Euro.

Im Februar 2018 bittet Georg K. Aachens Bischof Helmut Dieser darum, ihn zu entpflichten, erst anschließend sei laut Bistum bei einer Revision aufgefallen, dass ein relevanter Betrag in der Kasse der GdG fehle. Das Bistum stellt Strafanzeige, und im März 2018 leitet die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ein Verfahren gegen K. ein. Im Frühjahr 2019 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage, doch die Anklageschrift erscheint dem Gericht zu unpräzise, sie wird zur Überarbeitung zurückgeschickt.

Nach erneuten Ermittlungen wird im Herbst 2020 erneut Anklage erhoben, aber zunächst geschieht nichts. Erneut gibt das Gericht bei der Staatsanwaltschaft Nachermittlungen im Fall K. in Auftrag. Nach langer Prüfung entscheidet das Amtsgericht im Herbst 2022, dass sich Georg K. wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche und gewerbsmäßiger Untreue verantworten muss. Zu diesem Zeitpunkt sitzt der frühere Leiter der GdG Hückelhoven jedoch in Belgien in Haft – verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren wegen bandenmäßigen Heroinhandels. Er war am Brüsseler Flughafen Zaventem mit 2,99 Kilogramm Heroin im Gepäck nach seiner Einreise aus Südafrika erwischt worden.

Im Februar 2023 Jahres wird Georg K. nach Deutschland überführt. Obwohl die belgische Haftstraße noch nicht verbüßt ist, stimmt die dortige Justiz seiner Auslieferung zu. Somit können die Termine für den Prozess in Deutschland anberaumt werden, der erste: Mittwoch, 12. Juli 2023, 9 Uhr.

Als Pfarrer K. diesen Gottesdienst hielt, war er bereits vorbestraft. Nun wird ihm erneut der Prozess gemacht. Foto: Norbert Koenigs

Georg K. geboren am 16.12.1963 in Köln, sitzt derzeit in der Justizvollzugsanstalt Willich 1 ein. Zuletzt hatte er in Rheydt gewohnt. Bevor er 2017 zum Leiter der GdG Hückelhoven berufen wurde, war er Militärpfarrer bei der Deutschen Marine in Kiel und Plön, Schulseelsorger in Düren, Subsidiar in Aachen und Kaplan in Meerbusch. „Ein Mann der viel erlebt hat“, hatte der damalige Domkapitular Heiner Schmitz bei K.s Amtseinführung in Hückelhoven gesagt. Seinem Erlebnishorizont dürften in seiner Zeit in Haft in Belgien und Deutschland noch einige Erfahrungen hinzugekommen sein.