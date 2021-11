Wegberg : Bewohnerin zu Hause, Einbruch missglückt

In Wegberg-Wildenrath wurde ein Wohnungseinbruch abgebrochen, weil die Bewohnerin zu Hause war (Symbolbild). Foto: zva/Colourbox

Wegberg Einbrecher sind am Samstag in eine Wohnung in Wegberg eingebrochen, obwohl die Bewohnerin im Wohnzimmer saß.