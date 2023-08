Größte Gesamtschule im Kreis : Die Betty-Reis-Schule Wassenberg hat eine neue Leitung

Die neue Schulleitung der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg: Ludger Herrmann (rechts) und sein Stellvertreter Markus Görtz. Foto: MHA/Marc Heckert

Wassenberg Wenn an der größten Gesamtschule im Kreis Heinsberg die Leitung wechselt, schlägt das Wellen in der regionalen Schullandschaft. Mit welchen Zielen und Vorstellungen treten Ludger Herrmann und Markus Görtz an?

Gut 1220 Schülerinnen und Schüler hatten in dieser Woche an der Betty-Reis-Gesamtschule ihren ersten Tag im neuen Schuljahr. Neu war da auch der Name ihres Schulleiters: Ludger Herrmann ist nun verantwortlich für das Geschehen auf dem ausgedehnten Gelände am Birkenweg. Sein Stellvertreter ist Markus Görtz. Beide folgen auf Karin Hilgers und ihren Vertreter Markus Frohn, die vor den Sommerferien in einer großen Feier nach über einem Jahrzehnt an der Spitze der Schule verabschiedet wurden.

Ein Leitungswechsel an der ältesten und größten Gesamtschule im Kreis Heinsberg: Das ist keine Kleinigkeit. Was ist die Vision von Herrmann und Görtz? „Wir wollen eine innovative, moderne Schule sein, die junge Menschen passgenau begleitet“, nennt der neue Schulleiter als Ziel. Der persönliche Kontakt ist ihm besonders wichtig: „Eltern und Schüler sind stets eingeladen zu einem persönlichen Gespräch.“ Die Schule und ihre Leitung sollen keine unnahbaren Institutionen sein.

Wichtig ist ihm, so betont er, den Überblick zu behalten, auf das Ganze zu schauen und respektvollen Umgang zu pflegen, „auch dann, wenn man nicht einer Meinung ist“. Und, ergänzt sein Vertreter Görtz, die gute Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern, Kollegium und Schulträger fortzusetzen. Ludger Herrmann nennt als Beispiel für das gute Schulklima die Herzlichkeit, die auf der Abiturfeier in diesem Jahr zu spüren gewesen sei. „Was da zurückkommt!“, freut er sich. Auch Markus Görtz unterstreicht: „Es zeichnet uns aus, dass wir eine ganz enge Begleitung der Schüler haben.“

Das Stichwort Innovation ist genannt – und damit eine der Aufgaben der nächsten Jahre. „Der Unterricht hat sich im Lauf der Zeit völlig verändert, vom Overhead-Projektor zu Rechner, Beamer und Leinwand“, schildert Markus Görtz. Die Lernplattform Moodle ist heute zentraler Baustein des Unterrichts, die Lehrkräfte arbeiten mit iPads. Schulleiter Herrmann ist denn auch überzeugt: „Die Digitalität ist die Zukunft.“ Die Schule kann sich nicht vor dem verschließen, was seit Jahren die Gesellschaft umkrempelt.

„Coffee Brakes“-Fortbildungen

Zum neuen Jahr sind etwa digitale Klassenbücher in Betrieb genommen worden. In der dazugehörenden Software-Plattform namens Webuntis werden künftig auch Stundenpläne und Elternbriefe eingestellt. „Das wird bewusst schrittweise eingeführt.“ Kolleginnen und Kollegen, die Schulungsbedarf anmelden, können sich in zwanglosen Mini-Fortbildungen, „Coffee Brakes“ genannt, auf den neuesten Stand bringen lassen.

Es sind bewegte Zeiten, auch in den Schulen – die Nachwirkungen der Corona-Pandemie mit ihren monatelangen Unterrichtsausfällen sind immer noch spürbar, dazu kommen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die alles überschattende Erhitzung des Erdklimas. Solche Nachrichten beschäftigen auch Schüler. „Es sind viele Ängste unterwegs. Da eine Klasse zu führen, macht heute einen Großteil unserer Arbeit aus“, erklärt Markus Görtz.

Wirklich „neu“ sind er und Ludger Herrmann an der Schule übrigens nicht, dem rund 110-köpfigen Lehrerkollegium mussten sie sich nicht vorstellen. Hermann, 59 Jahre alt, ist seit 1999 an der Schule und war seit 2011 Didaktischer Leiter. Der gebürtige Aachener hatte in Köln Geschichte und Latein studiert und ist Lehrer für Geschichte, Latein, Gesellschaftslehre und Deutsch.

Sogar noch länger kennt der 42-jährige Markus Görtz die Schule: Er hat dort selbst im Jahr 2000 Abitur gemacht und kehrte nach dem Lehramtsstudium von Chemie und Deutsch im Jahr 2007 als Referendar zurück. 2016 übernahm der gebürtige Rheydter die Oberstufenleitung. Damit gehörte er wie Herrmann seit langem dem sechsköpfigen Leitungsgremium der Schule an.

Wobei das mit den sechs Köpfen so eine Sache ist, denn die Stellen des Didaktischen Leiters und des Leiters der Oberstufe sind nach dem Wechsel derzeit offen. Womit auch das erste große Problem genannt ist, der sich die neue Schulleitung gegenüber sieht: dem gravierenden Lehrermangel. In Nordrhein-Westfalen fehlen 6700 Lehrkräfte. Auch wenn die Wassenberger Schule weniger hart betroffen ist als andere, war Herrmann doch gezwungen, als praktisch erste Amtshandlung Unterrichtskürzungen anzukündigen. Alle anderen Möglichkeiten zur Einsparung von Lehrerstunden sind ausgereizt worden. Die Jahrgänge 7 bis 10 haben nun vorerst je zwei Wochenstunden weniger, zumeist Sport und Ergänzungsstunden.

Doch von diesen wenigen Wolken abgesehen ist der Schulhimmel über der Wassenberger Oberstadt weitgehend sonnig. Wer über das Schulgelände geht, sieht viele moderne Gebäude, von der neuen Sporthalle über die Mensa bis zum 2022 bezogenen Erweiterungsgebäude. Der Naturwissenschaftsbau, kernsaniert, soll noch in diesem Jahr bezogen werden, eine neue Pausenhalle ist in Planung. Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei hervorragend, die Dienstwege ins Rathaus kurz. „Wir haben schon spüren dürfen, wie gut Wassenberg hier aufgestellt ist“, sagt Görtz.

Und wie entwickelt sich die Schülerschaft? Auch wenn die erste Gesamtschule im Kreis längst nicht mehr die einzige ist und es nicht mehr doppelt so viele Bewerbungen wie freie Schülerplätze gibt: Nach wie vor erfreut sie sich großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr konnten bei 162 Plätzen 50 Bewerbungen nicht berücksichtigt werden. „Die Sechszügigkeit wird in den nächsten Jahren sicher gehalten werden“, sagt Herrmann. Vergrößern werde sich die Schule aber nicht, „mit der Sechszügigkeit sind wir an der Grenze“, sagt Markus Görtz. Die Betty-Reis-Schule ist nicht nur die größte Gesamtschule im Kreis, sondern die fünftgrößte überhaupt: Mehr Schüler haben nur noch das Cusanus-Gymnasium in Erkelenz und die drei Berufskollegs.

Wenn auch die Schülerzahlen stabil bleiben, hat sich dagegen der schulische Alltag verändert. Die Zuhörspannen der Schüler seien kleiner geworden, hat Herrmann über die Jahre beobachtet. Und auch in Wassenberg gibt es Schüler, die es sich selbst und anderen nicht leicht machen. Für herausfordernde Situationen im Unterricht gibt es einen pädagogischen Feuerwehrplan. Die Arbeit der Sozialpädagogen werde voraussichtlich immer wichtiger werden, sagt Herrmann.