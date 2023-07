Neue Masche : Betrug mit falschem Microsoft-Support

Durch einen Trick haben am Montag Unbekannte Zugriff auf das Konto eines Mannes aus Heinsberg erlangt. Was die Polizei nun rät.

Ein Mann aus Heinsberg wurde am Montag Opfer eines Betruges. Wie die Polizei berichtet, erhielt er bei Nutzung seines Laptops eine angeblich von Microsoft stammende Mitteilung, dass sein Computer mit einem Trojaner infiziert sei.

„Beigefügt war ein Link, mit dem der Computer angeblich kostenlos zu bereinigen wäre“, so die Beamten weiter. Nachdem der Heinsberger den Link angeklickt hatte, wurde er durch eine Art Menü geführt, in dem er schrittweise Aktionen durchführen musste. Er wurde darauf hingewiesen, dass jeder Schritt kostenlos wäre, allerdings jeweils eine TAN eingegeben werden müsse zur Bestätigung. Anschließend musste er feststellen, dass vier unberechtigte Abbuchungen von seinem Konto getätigt wurden, woraufhin er Anzeige erstattete.

Was Sie jetzt zum Messenger-Betrug wissen müssen

Zu solchen Betrügen kommt es immer wieder. Die Polizei rät daher, auf keinen Fall Angaben zu Bankdaten per Mail oder am Telefon an unbekannte Personen weiterzugeben. „Gewähren Sie unbekannten Personen niemals Zugriff auf Ihren Rechner“, betont die Polizei zudem. Beispielsweise durch die Installation einer „Fernwartungssoftware“. „Klicken Sie generell nicht auf Links, deren Herkunft Sie nicht sicher kennen und nehmen Sie besser über offizielle Wege Kontakt zu dem genannten Anbieter auf und klären Sie ab, ob es tatsächlich ein Problem gibt“, betonen die Beamten im Kreis Heinsberg.