Finanzamt Erkelenz : Betrieb nach Bombendrohung wieder angelaufen

Erst am Donnerstagmorgen wird das Finanzamt in Erkelenz von der Polizei evakuiert. Symbolfoto Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Update Erkelenz Bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg geht am Mittwochabend ein E-Mail ein: Im Finanzamt in Erkelenz soll ein Sprengsatz deponiert sein. Beim Amt selbst ist niemand mehr zu erreichen. Was folgt, ist kurios.