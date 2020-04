Kostenpflichtiger Inhalt: Neunwöchiger Kampf : Kleiner Ben erhält Medikament gegen Muskelverfall

Ben Herrmann hat es geschafft: In der Bonner Uni-Klinik hat der 16 Monate alte Junge am Nachmittag zwei Infusionen des Medikaments Zolgensma erhalten. Foto: Chris Herrmann

Wegberg Am Ende reichte ein Wort: Geschafft! So übermittelte es die Familie Herrmann über Facebook am Donnerstagabend. Ben Herrmann hat es geschafft. In der Bonner Uni-Klinik hat der 16 Monate alte Junge am Nachmittag zwei Infusionen des Medikaments Zolgensma erhalten.