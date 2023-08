Auf der B56 : Bei Unfall mit Kartoffel-Lkw waren wohl Drogen im Spiel

Heinsberg Ein Lkw-Fahrer baut einen Unfall auf der B56 bei Waldenrath. Seine Ladung, etliche Tonnen Kartoffeln, verteilen sich über die Fahrbahn. Die Polizei bittet ihn zum „Drogenvortest“ – und der schlägt an.

Ein Sattelschlepper voller Kartoffeln ist auf der B56 außer Kontrolle geraten, von der Fahrbahn abgekommen und nach einem Überschlag auf der ganzen Breite der Fahrbahn liegengeblieben. Die Kartoffeln waren dabei aus dem beschädigten Fahrzeug herausgeschleudert worden und verteilten sich über die Fahrbahn der B56, die vom Ausbauende der A46 bei Janses Mattes in Richtung niederländischer Grenze führt.

Nach Angaben der Polizei in Heinsberg war der 32-jährige Lkw-Fahrer, der aus Polen kommt, am Samstagmorgen um 7 Uhr auf der B56 in Richtung Niederlande unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Waldenrath habe der Lkw-Fahrer dann die Kontrolle über sein Gespann verloren, teilt die Polizei mit.