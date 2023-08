„Beans and Friends“ ist umgezogen : Der Kaffeerösterin geht es im Selfkant um die Bohne

Tina Hofmann röstet ihre Bohnen jetzt im Selfkant, weil hier Raum und Platz sind. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Selfkant-Heilder/Jülich Jetzt bräunt im Selfkant im Ofen, was in Jülich über die Theke geht. Die Kaffeerösterei „Beans and Friends“ ist umgezogen. Was da ist, sind Platz und Leidenschaft für Kaffee. Was fehlt, ist ein Barista.

Ob es schon nach Kaffee duftet in Heilder? Nein. Das Abluftrohr zieht noch nicht richtig. Da muss der Schornsteinfeger noch einmal ran. Und am kleinen Röstofen ist an der Abdeckhaube ein Teil gebrochen, das Schmuckstück ist jetzt reif für eine Komplettrestaurierung und im Inneren verfärbt sich vorerst keine Bohne von grün zu braun. Der Umzug der Kaffeerösterei „Beans and Friends“ von Jülich in den Selfkant hat Spuren hinterlassen am Handwerkszeug von Tina Hofmann. Was nicht nur daran liegt, dass es nicht besonders handlich ist, ihr Zeug.

Zwei Öfen, ein großer und ein kleiner, gehören zur notwendigen sperrigen Ausstattung. In den neu hergerichteten Räumen stehen hochpräzise Waagen, stapeln sich grobe Jutesäcke mit rohem Kaffee. Runde Behälter mit frisch gerösteten Bohnen, die noch Zeit bekommen, im Dunkeln ihr Aroma zu entwickeln, stehen hier und da. Verpackungen für Kaffeemischungen mit Namen wie „Seelenschmeichler“, „Camper“, „Mondkletterer“, „Jülicher Milde“ oder „Hexenturm Mischung“ liegen abgepackt in Kartons.

Noch steht nicht alles in der Alten Molkerei da, wo es einmal stehen soll, obwohl das blaue Fahrrad im Fenster schon sehr dekorativ aussieht. Einzelteile des kleinen Röstofens liegen auf der Treppe zur Empore, wo einige Sessel und Stühle so hin gerückt sind, als warten sie nur auf Kaffeefreunde. Aber bis einmal die dicken Rohre, die durch die Wand der Alten Molkerei in Heilder die Wärme und den Duft nach draußen in die Selfkanter Luft tragen, wird es noch etwas länger dauern als gedacht.

Bald wird es auch wieder Kaffeekurse geben, aber erst einmal muss Beans and Friends richtig im Selfkant ankommen. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Erst ab Oktober wird die Kaffeeexpertin die historischen Räume an der Raiffeisenstraße 11 in Heilder für Besucher öffnen. Dann können auch wieder Schnupperkurse für Kaffeefreunde gebucht werden, bei denen Tina Hofmann beim Rösten über die Schulter geschaut werden kann. Oder Fans der Bohne lernen, wie man Kaffee richtig zubereitet, und auch, wie man ihn anschließend korrekt verkostet.

Erstes zeigt die gelernte Barista nicht nur mit ihrer eigenen Profi-Kaffeemaschine. „Jede Maschine brüht ja ein bisschen anders. Die Kursteilnehmer können deshalb ihre eigene Maschine mitbringen, und wir finden heraus, wie der Kaffee damit am besten gelingt“, sagt Tina Hofmann. Dass der Home-Barista-Kurs dann ein wenig kleiner und intimer wird, liegt allein schon an der Größe und der Komplexität der Maschinen.

Für die Maschinen der Kunden hat gebürtige Süsterseelerin extra zwei Anschlüsse in ihre kleine Küche im Souterrain der Alten Molkerei legen lassen. Die Küche soll aber, außer für die Kurse, meist kalt bleiben. Denn Tina Hofmann hat erst einmal nicht vor, ein richtiges Café in Heilder aufzumachen. Sie will sich hier um das kümmern, was seit fast 15 Jahren ihre Leidenschaft ist: das Rösten von Kaffeebohnen.

Die Farbe von Getreide haben Kaffeebohnen ungeröstet – und so riechen sie auch ein wenig. Foto: MHA/Mirja Ibsen

In Jülich hatte sie beides 13 Jahre lang sehr erfolgreich miteinander verbunden. Aber die Gastronomie rückte immer mehr in den Mittelpunkt, obwohl Tina Hofmann vor allem Kaffee produzieren und nicht kochen wollte. Im Selfkant geht es ihr deshalb um die Bohne, um das Rösten und die Wissensvermittlung. In Jülich verkauft sie weiterhin ihre Bohnen, aber in einem kleineren Ladenlokal am Jülicher Markt.

„Ich werde nie aus Jülich weggehen“, sagt Tina Hoffmann. Das könnte sie gar nicht. Sie hat so viele Kontakte geknüpft, so viele Freundschaften geschlossen. Kunden zimmerten ihr eine kleine Holztheke, nähten ihr aus alten Kaffeesäcken Stuhlhussen oder schweißten Metall für ihren Ofen zusammen. Während der Pandemie hielten sie ihr die Treue. „Frau Hofmann, Sie hören hier nicht auf“, sagten sie. Und Frau Hofmann will auch nicht weg aus Jülich. Sie ist jetzt nur auch im Selfkant, weil sie dort die passenden Räume für ihr Handwerk gefunden hat. Da sie in Mindergangelt wohnt, war es für sie ein wenig, wie nach Hause zu kommen.

Ob aber der Kaffeeverkauf im Selfkant so gut läuft? Da hat die gelernte Kauffrau so ihre Zweifel. Schließlich ist der Weg in die Niederlande nur ein Katzensprung, und dort gibt es keine Kaffeesteuer. 2,19 Euro pro Kilo mache die Steuer den Kaffee bei ihr teurer, dazu komme, dass die Kosten für den Einkauf um 50 Prozent gestiegen seien. Hohe Transportkosten, eine schwierige politische Lage und der Klimawandel spielten in den Preis mit rein.

„Kaffee dürfte nicht so verramscht werden“, sagt die 53-Jährige. „Für ein Kilo Kaffee benötigt man 140 Liter Wasser zum Waschen, das können sich einige Länder gar nicht leisten“, sagt Hofmann. Sie bezieht ihren Kaffee aus Südamerika und Mittelamerika und unterstützt dabei Kinder-, Frauen- und nachhaltige Projekte.

Keine Erdnüsse: Frische Kaffeebohnen auf dem Weg in den Sack. Foto: MHA/Mirja Ibsen

Am liebsten kauft sie direkt, also ohne Zwischenhändler von den Farmern und immer biozertifiziert. Sie selbst hat kein solches Bio-Zertifikat, deshalb darf sie den Kaffee, der zwar so gewachsen ist, dass er den Ansprüchen der Biolabel entspricht, nicht bio nennen. Auch ihr Veredlungsschritt, das Rösten, müsste zertifiziert sein. „Aber was ändert das?“, fragt sie. Der Produktionsprozess wäre der Gleiche, nur der bürokratische und der Kostenaufwand wären höher und derselbe Kaffee noch teurer.