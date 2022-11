Arbeiten im nächsten Jahr : Baustart für Hückelhovener Container-Hotel verschoben

So ähnlich soll das Gebäude am Ende aussehen. Für die Haustechnik plant das Unternehmen ein zusätzliches Element auf dem Dach. Foto: Grafik: Containerwerk

Hückelhoven Eigentlich sollten die Bauarbeiten an dem innovativen Hotel bereits abgeschlossen sein. Warum es zu Verzögerungen kam, wann die ersten Gäste nun an der Sophienstraße übernachten können und was das Projekt so besonders macht.