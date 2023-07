Bestattungstrend aus Heinsberg : Baumurne als letzte Ruhestätte immer beliebter

Gleich auf den ersten Blick versprühen die Baumurnengräber auf dem Friedhof in Heinsberg an der Geilenkirchener Straße ein schönes, blumiges und gepflegtes Bild. Die Arbeiten hierzu übernimmt die Stadt. Foto: Rainer Herwartz

Heinsberg Es wäre wohl despektierlich, wenn man bei einer Beerdigungsform von einem Verkaufsschlager oder Renner sprechen würde. Dennoch erfreut sich die Baumurne als letzte Ruhestätte, die in Heinsberg seit letztem Jahr angeboten wird, immer größerer Beliebtheit.

Von Rainer Herwartz Leiter der Lokalredaktion Heinsberg

Es ist eine bemerkenswerte Entwicklung, denn kurz nachdem Heinsberg als bislang offenbar einzige Kommune im Kreis die Baumurnenbestattung eingeführt hat, erweist sich diese Beerdigungsform schon als wahrer Trend. „Es wird kaum noch ein klassisches Urnengrab genommen. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr davon keines mehr verkauft“, sagt Richard Wallraven, seines Zeichens Bestattungsunternehmer in Heinsberg.

Zwischen April 2022 und dem 28. Juni 2023 kam es in der Kreisstadt zu insgesamt 562 Beisetzungen. Mit 366 Feuerbestattungen und somit etwa 65 Prozent, lag die Urne in Heinsberg in der Beliebtheitsskala ohnehin schon klar vorne. Die Erdbestattungen erreichten hingegen nur eine Zahl von 196 und damit 35 Prozent. „Erfasst wurden dabei alle Beisetzungen auf den Friedhöfen in Aphoven, Dremmen, Eschweiler, Horst, Heinsberg, Karken, Kempen, Kirchhoven, Laffeld, Oberbruch, Porselen, Randerath, Schafhausen, Straeten, Uetterath, Unterbruch und Waldenrath“, sagt Bürgermeister Kai Louis.

Exakt 20 Grabstellen, in die jeweils zwei Urnen passen, sind rund um einen Baum angeordnet. Foto: Rainer Herwartz

„Der Trend zur Urne ist ganz gravierend“, bestätigt Wallraven. Und gerade die Baumurne gewann in kürzester Zeit immens an Attraktivität. Wurden am 4. Juli 2022, nur drei Monate nach der Einführung, schon 40 Baumurnen registriert, so waren es am 4. Mai 2023 bereits 167 Exemplare. Bis zum 14. Juni war die Zahl gleich auf 176 gestiegen und nur zwei Wochen später, am 28. Juni, lag sie bei 184.

„In Heinsberg wurde das Angebot von Baumurnen als Bestattungsform mit 39 am häufigsten angefragt, gefolgt von Oberbruch mit 25 Baumurnen. In Kirchhoven wurde diese Bestattungsform 22 Mal genutzt“, erklärt Louis. Urnenkammern und Aschestreufelder rangieren da mit sechs bis zehn Bestattungen am unteren Ende.

Die Urnenkammern werden bislang noch nicht so nachgefragt wie die Baumurnengräber. Foto: Rainer Herwartz

„Ich freue mich für die Angehörigen, dass man in Heinsberg diese Möglichkeit geschaffen hat“, sagt Wallraven. „Man hat versucht, die Menschen im Ort zu halten. Und ich glaube, das ist gelungen.“ In den letzten Jahren waren immer häufiger Hinterbliebene mit ihren verstorbenen Angehörigen auch über die Grenze in die Niederlande abgewandert, da hier schon seit geraumer Zeit individuellere Bestattungsformen ermöglicht wurden.

Gerade dann, wenn Angehörige vielleicht gar nicht in Heinsberg wohnten und sich nicht regelmäßig um die Grabstätte kümmern könnten, sei das Baumurnengrab eine ideale Lösung, meint Wallraven. In der Umgebung von Heinsberg habe es zwar auch schon Urnenreihengräber und Urnenwiesengräber gegeben, doch die Baumurne sei ein Alleinstellungsmerkmal für die Kreisstadt. „Ich kenne ja im Kreis eigentlich alle Friedhöfe und ich wüsste keinen, wo es das schon gibt“, sagt der Bestattungsunternehmer.

Es seien übrigens allesamt Doppelgräber, so dass, anders als beispielsweise allgemein in einem Friedwald, stets der Partner an derselben Stelle beigesetzt werden könne. Die Grabstelle werde mit einer Steinplatte versehen. Insgesamt 20 davon befinden sich, kreisförmig angeordnet, jeweils um einen Baum. „Es gibt zudem eine abwechslungsreiche Bepflanzung je nach Standort“, ergänzt der Bürgermeister. „Wir wollten, dass die Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre verstorbenen Angehörigen vor Ort auf einer gärtnerisch gestalteten Fläche ohne eigenen Pflegeaufwand beisetzen zu können. Das trifft auch den Zeitgeist, und ich freue mich, dass unser Angebot so gut angenommen wird.“