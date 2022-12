Täter flüchten : Bankgebäude in Heinsberg nach Automatensprengung verwüstet

Explosion auch in Heinsberg : Erneut Geldautomat auf Kirchrather Straße in Herzogenrath gesprengt Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten in Herzogenrath gesprengt. Die Filiale der Deutschen Bank war bereits vor einem Jahr Tatort einer Automatensprengung. Auch in Heinsberg wurde ein Geldautomat gesprengt.