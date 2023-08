Bärbel Bas in Erkelenz : Wenn die Präsidentin über ihre Harley plaudert

Politik zum Anfassen: Bundestagspräsidentin Bärbel Bas spricht in Erkelenz über Politisches und Persönliches. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erkelenz Bärbel Bas steht im Protokoll noch vor Kanzler Olaf Scholz. In Erkelenz spricht sie mit Schülern über Politisches und Persönliches. So lief ihr Besuch ab.

Eine Antwort überrascht dann doch. Die Schülerinnen Anastasia Lindt und Ida Stoffels stellen 45 Minuten lang Fragen. Manche Antworten sind erwartbar. Andere etwas ausweichend. Und einige auch ziemlich konkret. Besonders diese eine: Bärbel Bas, die Präsidentin des Deutschen Bundestages, fährt gerne Motorrad. Und was für eins! Eine Harley-Davidson Low Rider. „Das mit dem Motorrad hat uns überrascht“, sagen Anastasia Lindt und Ida Stoffels, beide 15 Jahre alt. Die Schülerinnen des Cornelius-Burgh-Gymnasiums in Erkelenz moderieren am Dienstagmittag ein Gespräch von Bas und den Schülern aus der zehnten Klasse der Schule.

Eine Stunde vorher ist die Anspannung bis auf den Schulhof spürbar. Die 72 Kilometer aus ihrer Heimat Duisburg kommt Bas, 55 Jahre, nicht mit der Harley, sondern im Fonds einer schwarzen Limousine. Ein Polizeiauto parkt vor der Schule, Personenschützer in schwarzen Anzügen haben sich am Eingang postiert, das Bundeskriminalamt war vorab zu einer Begehung dort. Bas ist im deutschen Staat die Nummer zwei. Als Bundestagspräsidentin steht die SPD-Politikerin protokollarisch gleich hinter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und vor Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD), der nächste Woche nach Düren kommt.

Schulleiterin Anja Peters sind Stolz und Anspannung an diesem Tag durchaus anzumerken. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagt sie zum Bas-Besuch. Und in der Tat ist es nicht alltäglich, dass die ranghöchste Frau in der deutschen Politik genau in Erkelenz aufschlägt. Berufspolitiker aus der zweiten und dritten Reihe gehen häufig in Schulen. Die erste Reihe der Bundespolitik ist normalerweise eher für die Polit-Talkshows bei Anne Will, Sandra Maischberger und Maybrit Illner gebucht. Dass Bas dann aber doch nach Erkelenz kommt, hat mit einem persönlichen Kontakt zu tun: Anna Pietsch ist Referendarin am Cornelius-Burgh-Gymnasium, sie kommt aus Duisburg, kennt Bärbel Bas und hat mal für die gearbeitet.

Dann gehen die Scheinwerfer an. Der Raum im Souterrain des Gymnasiums erinnert an einen großen Partykeller. Auf der Bühne stehen ein Ledersofa und ein Sessel, eine Stehlampe und ein kleiner Tisch. Bevor es losgeht, wird getuschelt und gekichert. Anspannung, Vorfreude, ein bisschen Albernheit. So sind Teenager. Und die Bundestagsabgeordneten sind nicht viel besser, wird Bas etwas später erklären.

Anastasia Lindt und Ida Stoffels übernehmen. Mit ihren Mitschülern haben sie sich ein Bild von Bärbel Bas gemacht. Sie haben recherchiert und dann Fragen erarbeitet. Frage eins: „Begleiten Ihre Bodyguards Sie überall hin?“ Antwort: nein. Frage zwei kommt aus dem Publikum: „Kennen Sie Joe Biden?“ Antwort: Wieder nein. Frage drei: Mit einem Hauptschulabschluss Bundestagspräsidentin werden – hätten Sie das damals gedacht? Ja, Bas hat „nur“ einen Hauptschulabschluss. Sie hat aber etwas daraus gemacht. Ausbildung, Gewerkschaft, Parteilaufbahn, Bundestag. Eine klassische SPD-Biografie.

Haben mit ihren Mitschülern viele Fragen erarbeitet: Anastasia Lindt (l.) und Ida Stoffels. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Die Fragen der Schüler im Publikum drehen sich oft um den Menschen Bärbel Bas. So sind sie auf die Sache mit der Harley gekommen, mit der Bas gerne am Niederrhein fährt. Aber es geht auch um aktuelle Politik. Um die AfD und wie man mit ihr umgehen soll. Oder ums Klima und um die Proteste und das, was jeder für seine persönliche CO₂-Bilanz tun kann.

Schulleiterin Anja Peters sagt, dass sie viel Wert darauf lege, dass die Schüler selbstständig an solchen und anderen Themen arbeiten. Das Ergebnis mache sie stolz. Die Zehntklässler fragen frei von der Leber weg – egal ob es um Cannabis-Legalisierung oder die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre geht. Die Atmosphäre zwischen Bas und ihren Zuhörern ist freundlich, aber es bleibt eine gewisse Distanz. Die Schüler drängeln sich nicht für Selfies um sie wie bei einem TikTok-Star. Und Bas schmeißt sich auch nicht jugendlich-jovial an die Schüler heran. Trotzdem finden sie eine Ebene, auf der es sich gut reden lässt.