Eröffnung von Salzinhalatorium : Babybeach in Hückelhoven soll spielend die Atemwege befreien

Hückelhoven In der neuen Filiale des „Babybeach“ in Hückelhoven sollen Haut- und Atemwegsprobleme gelindert werden. Dabei wird das Inhalieren mit Spielen verbunden. Wie das funktioniert und die Inhaber Sabine und Sascha Klein darauf gekommen sind.

Einen Abstecher an die Nordsee, ohne dabei die Stadtgrenzen von Hückelhoven zu verlassen, den versprechen Sabine und Sascha Klein ihren zukünftigen Kunden. Am 1. August eröffnet das Ehepaar im Ärztehaus am Landabsatz seinen „Babybeach“, ein Kinder-Inhalatorium mit Salzspielzimmer, in dem die Besucher praktisch „Nordseeluft“ in Form von Sole-Nebel schnuppern. Atemwegserkrankungen durch das Inhalieren von salzhaltiger Luft zu überstehen, diesem Konzept hat sich der „Babybeach“, von dem es deutschlandweit bereits dutzende Filialen gibt, verschrieben.

Die Begeisterung für Sole-Luft hat das Ehepaar in Österreich beim tiefen Einatmen in einem Salzraum entdeckt. „Eine Mutter erzählte mir, wie sich das Leben und der Alltag mit ihrem kranken Kind verändert hat, seitdem sie regelmäßig den Salzraum aufsuchen. Das Immunsystem des kranken Kindes stärkt sich“, sagt Klein. Auf der Recherche nach Angeboten in Deutschland stieß das Paar auf die Kette Babybeach, die in einigen Regionen mit dem Konzept bereits aktiv ist – und wurde ganz schnell zum Franchisenehmer, um auch in Hückelhoven an den Start zu gehen. Gut ein Jahr haben die Vorbereitungen, die Suche nach einer passenden Location und die Umbauarbeiten gedauert. Neu war der Schritt in die Selbstständigkeit für beide nicht. Das Ehepaar, das einen achtjährigen und einen erwachsenen Sohn hat, betreibt bereits den Balloonroom in Hückelhoven.