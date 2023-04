Auto brennt aus : B221 in Richtung Geilenkirchen nach Unfall gesperrt

Heinsberg Auf der B221 bei Heinsberg hat es in der Nacht zu Freitag einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto ausgebrannt ist. Zwei Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Die Straße ist einspurig gesperrt.

Wie die Polizei bestätigt, ist es kurz vor Mitternacht am Donnerstag auf der Bundesstraße 221 bei Heinsberg zu dem Unfall gekommen. An der Auffahrt von der Geilenkirchener Straße kommend in Fahrtrichtung Geilenkirchen und A46 ist ein Auto vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn gefahren und hat dabei einen nachkommenden Wagen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, bei dem ein Wagen Feuer fing und komplett ausbrannte.

Die Feuerwehr löschte den Brand an dem Fahrzeug. Wegen der Hitzeentwicklung gab es aber Schäden an der Fahrbahn, die im Laufe des Freitagvormittags untersucht werden müssen, erklärt die Polizei. Daher ist die B221 an der Stelle weiterhin gesperrt. Wann die Freigabe erfolgt und welche Arbeiten an der Asphaltdecke nötig sind, ist noch unklar. Aktuell werden Verkehrsteilnehmer über den Ortsteil Schleiden umgeleitet.