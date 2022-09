Vier Verletzte : Autos prallen auf der K29 bei Wegberg frontal zusammen

Wegberg Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 29 in Wegberg-Wildenrath sind insgesamt vier Personen verletzt worden, drei davon schwer. Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.

Eine 85-jährige Frau aus Erkelenz fuhr mit ihrem Auto gegen 9.50 Uhr am Dienstagmorgen von Tüschenbroich kommend auf der K29 in Richtung Petersholz. In ihrem Wagen befanden sich zwei weitere Erkelenzerinnen im Alter von 73 und 78 Jahren. Zur gleichen Zeit war ein 61 Jahre alter Erkelenzer mit seinem Auto auf der Kreisstraße bei Wegberg in Gegenrichtung unterwegs.