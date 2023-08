Wassenberger Autorin : Kann jeder einen Menschen töten?

Auf langen Spaziergängen mit Hund Hermann kam Kerstin Kirchhofen aus Wassenberg-Effeld die Idee zum ersten Thriller „Der Marionettenmord“. Foto: MHA/Udo Stüßer

Wassenberg Diese Frage quält Leon Lange, einen schüchternen Kreditberater, in dem Thriller „Der Marionettenmord“. Es ist das Erstlingswerk von Kerstin Kirchhofen aus Wassenberg-Effeld. Und es geht um Leben und Tod.

Zweieinhalb Stunden hat Kerstin Kirchhofen in der Schlange gestanden, um ein Autogramm von ihrem Idol zu erhalten. Das war vor Jahren auf der Frankfurter Buchmesse, wo auch Sebastian Fitzek sein neuestes Werk vorstellte. Die junge Frau aus dem idyllischen Wassenberger Ort Effeld hat fast alle seine Bücher gelesen, überhaupt liebt sie Thriller. Aber auch Romane und Harry Potter stapeln sich in ihrem Haus.

Sobald sie lesen lernte, so blickt sie heute zurück, steckte sie jeden Tag ihre Nase in ein Buch. Sie konnte nicht einschlafen, ohne wenigstens ein paar Seiten gelesen zu haben. Einige Bücher liest sie heute auf ihrem E-Book-Reader, einige in haptischer Form. „Allein der Geruch verströmt ein wohliges Gefühl in mir“, sagt sie.

Vor etwa zehn Jahren kam bei der heute 33-Jährigen der Wunsch auf, ein eigenes Buch zu schreiben. Ideen für die Handlung eines Thrillers hatte sie. Die kamen ihr meist auf ihren langen Spaziergängen durch den Effelder Wald mit ihrem 13 Jahre alten Labrador Hermann.

Im Sommer 2021 stieß sie auf den Kurs „Meet your Master“ von ihrem Idol Sebastian Fitzek. Bevor sie den Online-Kurs erwarb, wollte sie eine Grundidee für ihr erstes Werk haben. Die zündende Idee kam wieder bei einem Spaziergang mit Hermann. „Ich strickte in meinem Kopf eine grobe Geschichte mit ein paar Wendungen zusammen und schuf ein überraschendes Ende“, blickt sie zurück. Die Idee war da. Aber wie sollte die junge Frau sie umsetzen? Dafür fehlte ihr das Handwerkszeug. Das erhielt sie schließlich in dem Online-Kurs von Sebastian Fitzek.

Wie kommt man auf Ideen? Wie kann man Spannung aufbauen? Wie kann man das Buch auf den Markt bringen? Diese und viele andere Fragen wurden in dem Seminar beantwortet. Hier lernte sie, eigene Alltagserfahrungen, auch wenn sie noch so unspektakulär sind, beim Schreiben einzubauen. „Rausgehen, Erfahrungen sammeln und mit Menschen sprechen ist ganz wichtig“, sagt die Autorin. Eine Grundidee, eine grobe Handlung hatte sie für ihre Geschichte. „Der Rest entwickelt sich beim Schreiben. Was alles passiert, weiß ich am Anfang nicht. Ich lasse die Figuren sich entwickeln.“

Kerstin Kirchhofen führte ein abwechslungsreiches Leben: Ihren seriösen Job als Bankkauffrau hat sie vor Jahren aufgegeben, um die Freiheit der Straße zu kennen zu lernen: Zwei Monate lang verdiente sie ihre Brötchen als Lkw-Fahrerin bei einer Baufirma und tauchte hier in eine Männerwelt ein. Doch dann kehrte sie an ihren Schreibtisch in der Bank zurück. Sie liebt Motorrad- und Autofahren. Auch die Strecke nach Cornwall, wo ihre Tante lebt, scheut sie nicht. Ansonsten liebt sie die Natur rund um Effeld, ausgedehnte Spaziergänge und natürlich ihren Laptop, an dem ihr Erstlingswerk „Der Marionettenmord“ entstand. Bestärkt in ihrem Vorhaben wurde sie auch von einer guten Freundin, die schwer erkrankt ist. „Das Leben ist zu kurz, um seine Träume nicht frühzeitig zu verwirklichen“, sagte sie sich.

Zwei Jahre hat sie an dem 251 Seiten umfassenden Thriller geschrieben, der eindeutig zeigt, dass Kerstin Kirchhofen nicht nur gute Ideen hat, sondern auch von Fitzek gelernt hat, sie umzusetzen.

Sebastian Fitzek ist sicherlich einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren, 25 Bestsellern, die in 24 Sprachen übersetzt wurden. Seine Bücher kann man, wenn man einmal mit Lesen begonnen hat, kaum aus der Hand legen. Ähnlich geht es mit „Der Marionettenmord“ von Kerstin Kirchhofen.

„Kann jeder einen Menschen töten?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt des Thrillers, die sich auch Leon Lange, ein schüchterner Kreditberater stellt. Seit seinem Neuanfang in Frankfurt schneidet er in seinen Träumen Nacht für Nacht einer Prostituierten die Kehle durch. Als er Indizien eines realen Mordes in seiner Wohnung findet, zweifelt Leon an seinem Verstand. Als er eines Morgens eine Joggingrunde drehen will, sind alle Daten seiner früheren Laufrunde gelöscht. Nur eine Aufzeichnung wurde gespeichert: von Samstag, 2.11 Uhr. Seine Knie werden weich, kalter Schweiß läuft ihm über die Stirn. Ihm wird schwarz vor Augen. Er kann sich nicht erinnern. Wo war er in dieser Nacht, was hat er getan? Mit seiner besten Freundin Mia macht er sich auf die Suche nach der Wahrheit.

Weitere Infos Im Buchhandel und im Tredition-Verlag Acht Literaturagenten hat sie ihr Manuskript vorgelegt. Zwei Standartabsagen hat sie erhalten, sechs haben sich nicht gemeldet. Deshalb gibt es das Buch im Selfpublisher-Verlag Tredition und bei den Buchhandlungen Lyne von de Berg in Geilenkirchen, Gollenstede in Heinsberg, Wild und Viehausen in Erkelenz und Kirch in Wegberg.

Bei ihren Nachforschungen stoßen sie jedoch auf immer mehr Hinweise, die Leon belasten. Aber warum kann er sich nicht an die Tat erinnern? Je tiefer Mia und Leon graben, umso mehr geraten sie in ein Labyrinth aus Lügen und Intrigen. Wem kann er noch vertrauen?