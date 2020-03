Fahrerin schwer verletzt : Auto prallt auf B221 bei Heinsberg gegen Baum

Die Autofahrerin wurde in den beschädigten Auto eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Foto: CUH

Heinsberg Auf der Bundesstraße 221 ist am Freitag bei Heinsberg-Straeten eine junge Frau mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren. Sie wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach Informationen unserer Zeitung am Freitag, 13. März, auf der B221 in Höhe des Ortsteils Straeten. Eine junge Autofahrerin kam gegen 9 Uhr von der Fahrspur ab und fuhr über die Gegenfahrbahn, bis ihr Wagen gegen einen Baum praltle. Nach Angaben der Polizei Heinsberg war die Frau von Geilenkirchen in Richtung Heinsberg unterwegs gewesen.