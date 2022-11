B56 bei Tüddern : Autofahrerin kommt von Straße ab und stürzt in Böschung

Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem total beschädigtem Wagen befreit werden. Foto: Uwe Heldens

Selfkant Auf der Bundesstraße 56 bei Tüddern kommt am Montag eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab und rutscht in eine Böschung. Sie wird in ihrem Wagen eingeklemmt und verletzt.

Bei einem Alleinunfall auf der Bundesstraße 56 bei Selfkant-Tüddern ist am Montagmorgen eine Frau verletzt worden.

Ersten Informationen unserer Zeitung zufolge war die Autofahrerin gegen 10.10 Uhr aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Hückelhoven unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Böschung rutschte.

Bei dem Unfall wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt und verletzt. Die Feuerwehr befreite sie aus dem total beschädigtem Wagen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Abfahrt Tüddern war für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeuges laut Polizei für kurze Zeit gesperrt.

(red)