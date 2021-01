Tödlicher Unfall : Autofahrer lässt angefahrenen jungen Mann liegen

Selfkant Bei einem Unfall in der Gemeinde Selfkant ist am frühen Freitagmorgen ein junger Mann ums Leben gekommen. Ein Auto hatte den 18-Jährigen angefahren. Obwohl der Fahrer den Zusammenstoß offenbar bemerkt hatte, fuhr er weiter.

Gegen 4.30 Uhr wollte der 18-Jährige offenbar die Kreisstraße 1/Robert-Bosch-Straße im Ortsteil Millen in Richtung des Gewerbegebietes Tüddern überqueren. Dabei wurde er nach erstem Erkenntnisstand der Polizei von einem vorbeifahrenden roten Auto erfasst.

Der Fahrer oder die Fahrerin bemerkte offenbar den Zusammenstoß und hielt an der Unfallstelle an. Anschließend setzte er oder sie jedoch die Fahrt fort in Richtung Niederlande, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.