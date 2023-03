Zeugen gesucht : Autofahrer flüchtet nach Unfall in Erkelenz

Autofahrer flüchtet nach Unfall in Erkelenz

Erkelenz Der Fahrer eines blauen BMW hat am Montag einen Unfall in Erkelenz verursacht und ist geflüchtet. Vermutlich hat er auch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Montag gegen 14.30 Uhr in Erkelenz-Rickelrath. Ein Mann aus Wegberg fuhr mit seinem Wagen auf der Dülkener Straße in Richtung Grenzlandring. Ihm kam ein blauer Wagen der Marke BMW entgegen. Der BMW stieß gegen die linke Seite des Autos des Wegbergs. Die linke Seitenscheibe, die Fahrzeugseite sowie der Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Der Wegberger erlitt durch die Glassplitter leichte Verletzungen.