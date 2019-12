L228 zeitweise gesperrt : Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Das Auto überschlug sich und kam auf der Seite liegend an einem Baum zum Stehen. Foto: Uwe Heldens

Heinsberg/Geilenkirchen Bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 228 ist in der Nacht zu Samstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war der Mann gegen 1.18 Uhr auf der Landesstraße aus Heinsberg-Randerath in Richtung Geilenkirchen-Lindern unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen überschlug sich und kam auf der Seite liegend an einem Baum zum Stehen.