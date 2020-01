Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung : Auto wird herumgeschleudert und prallt gegen Baum

Erkelenz-Gerderath Das Auto einer 24-jährigen Autofahrerin wurde bei einem Unfall am Donnerstagabend in Erkelenz-Gerderath erst herumgeschleudert und prallte anschließend gegen einen Baum. Die Autofahrerin sowie der 85-jährige Unfallverursacher wurden schwer verletzt.

Der 85-jähriger Mann aus Hückelhoven war laut Polizeibericht mit seinem Wagen auf der Landstraße 364 in Richtung Golkrath unterwegs. An der Kreuzung L364/L19 bremste er zunächst und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 24-jährigen Frau aus Wassenberg, die auf der vorfahrtberechtigten L19 in Richtung Erkelenz fuhr.