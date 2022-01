Nach Ausweichmanöver : Auto überschlägt sich und landet auf Leitplanke

Wegberg/Wassenberg Ein Autofahrer verunglückte am Wochenende zwischen Wegberg und Wassenberg. Sein Auto endete als Totalschaden – liegend auf dem Dach.

Auf der Bundesstraße 221 an zwischen Wegberg-Wildenrath und Wassenberg-Myhl ist am Samstagabend ein Auto verunglückt. Der Fahrer musste nach eigenen Angaben einem Reh ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen schleuderte quer über die Straße und die linke Fahrbahnseite in die Böschung. Hier überschlug er sich zunächst und kam dann – auf dem Dach liegend – auf der Leitplanke zum Stillstand. Zu seinem Glück wurde der Fahrer des Pkw so gut wie nicht verletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen.