Frontalzusammenstoß : Auto gerät auf B56n in Gegenverkehr, sechs Schwerverletzte

Auto gerät auf B56n in Gegenverkehr, sechs Schwerverletzte

Update Tüddern Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagnachmittag die B56n bei Tüddern lahmgelegt.

Am Sonntag gegen 15.15 Uhr ist es auf der B56n bei Tüddern zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein Wagen sei, so die ersten Erkenntnisse der Polizeileitstelle Heinsberg, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit mindestens einem weiteren Fahrzeug frontal zusammengestoßen.