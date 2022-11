Im Schlamm stecken geblieben : Ausritt endet mit spektakulärer Pferderettung aus der Rur

Was geplant ist : So will sich Hückelhoven besser vor dem nächsten Hochwassser schützen Durch genaue Ablauf- und Einsatzpläne für potenzielle Gefahrenstellen will das THW Hückelhoven beim nächsten Ereignis noch besser vorbereitet sein. Außerdem steht der Deich in Rurich auf dem Prüfstand. Ein Neubau scheint wahrscheinlich.