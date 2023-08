Von Lindern nach Wassenberg : Ausgebüxter kleiner Wellensittich geht auf große Reise

Nach anstrengendem Flug: Die kleine Bounty hat sich im Garten von Monika Ried aus Wassenberg anscheinend wohlgefühlt. Foto: Patrick Ried

Wassenberg Durch ein Fenster ist die kleine Bounty in Lindern abgehauen und ist bis ins 15 Kilometer entfernte Wassenberg geflogen. Was die Sittichdame dabei alles erlebt hat und wie sie zurück zu ihren Besitzern kam.

Monika Ried aus Wassenberg hat dieser Tage einen ungewöhnlichen Besucher in ihrem Garten entdeckt. Ein kleiner Wellensittich mit gelbem Köpfchen und hellem blaugrünen Gefieder ließ es sich an ihrer Vogelfutterstation schmecken und machte es sich anschließend in ihrem Haselnussstrauch und dem lila Holunder gemütlich. „Er war total zutraulich“, erzählt Ried. Für sie war sofort klar, dass der Sittich irgendwo ausgebüxt sein musste. Doch bevor sie reagieren konnte, war der bunte Besucher schon wieder weggeflattert.

„Am nächsten Morgen war er wieder da“, erzählt Ried. „Er hatte es sich gemütlich gemacht an der Futterstelle und ließ sich nicht stören, auch nicht von unserem Hund.“ Und so wurde ihr Sohn beauftragt, im Internet zu fragen, ob jemand in der Nähe einen Wellensittich vermisst. „Ich dachte dabei an Wassenberg oder vielleicht Gerderath“, so Ried.

Doch tatsächlich meldete sich ein Paar aus Geilenkirchen-Lindern, dessen Sittich eine Woche zuvor aus dem Fenster geflogen war. „Ein kleiner Vogel allein von Lindern nach Wassenberg? Ich konnte es kaum glauben. Das sind 15 Kilometer Luftlinie“, sagt Ried. „Was der Kleine alles erlebt und gesehen haben muss.“

Doch am Nachmittag kam das Paar zu Besuch: „Für alle war es unmissverständlich, es war ihre Bounty! Aber Bounty wollte nicht in den Käfig, der nur für Tierarztbesuche genutzt wird.“ Stattdessen versteckte sie sich überall im Garten und ließ sich nicht einfangen.

Am nächsten Nachmittag dann der nächste Versuch. Dieses Mal mit dem großen Käfig, in dem Bounty sonst auch zusammen mit ihrem Kumpel Spicy lebt. „Abends saß Bounty wieder in der Nähe von der Futterstelle im Fliederstrauch“, so Ried. Doch an dem Käfig zeigte sie zunächst kein Interesse. „Bounty hat allen gezeigt, wo man sich im Garten verstecken kann. Es klappte einfach nicht“, berichtet Ried.