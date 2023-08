Umstrittener Streichelzoo : Tierschützer rufen zum Boykott von Melodys Kinderparadies auf

In der Kritik von Tierschützern : Umstrittener Wander-Streichelzoo wehrt sich gegen Vorwürfe An der Kölner Straße in Erkelenz hat „Melodys Kinderparadies“, ein wandernder Streichelzoo mit Hüpfburgenpark, seine Zelte aufgeschlagen. Dass zwischen Popcorn und Slush-Eis ein falsches Bild von Wildtieren vermittelt werde, kritisieren Tierschützer scharf. Der Betreiber dagegen will sich nichts vorwerfen lassen.