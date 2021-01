Kostenpflichtiger Inhalt: „Müssen Infektionsgeschehen reduzieren” : Aufnahmestopp im Erkelenzer Krankenhaus

Pflegeleiter Stephan Demus, Verwaltungsdirektor Jann Habbinga und der Ärztliche Direktor Harry Elsbernd erklärten am Donnerstag die aktuelle Entwicklung am Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus. Foto: MHA/Christian Ebener

Erkelenz Bis einschließlich Montag werden keine elektiven Patienten am Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen. Der Betrieb sei jedoch nicht in Gefahr, erklärte Verwaltungsdirektor Jann Habbinga. Der Ärztliche Leiter appellierte nachdrücklich zu mehr Vernunft in der Bevölkerung.