Blaulicht : Auffahrunfall in Heinsberg mit schwerwiegenden Folgen

Auffahrunfall in Heinsberg mit schwerwiegenden Folgen

Heinsberg Am Montagabend ist es auf der B221 in Heinsberg Unterbruch zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Auf der B221 in Heinsberg Unterbruch, ist es am Montagabend zu einem Auffahrunfall in Höhe der Ortseinfahrt gekommen. Die Fahrerin des einen Fahrzeuges musste von der Feuerwehr über den Kofferraum befreit werden.